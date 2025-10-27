Lesão grave pode tirar De Bruyne dos gramados até 2026. Confira

O meia Kevin De Bruyne não deve mais entrar em campo em 2025. O Napoli confirmou nesta segunda-feira (27/10) que o belga de 34 anos sofreu uma lesão grave no bíceps femoral da coxa direita durante a vitória sobre a Inter de Milão, no último sábado (25/10).

O lance aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo, quando De Bruyne cobrou o pênalti que abriu o placar no triunfo por 3 x 1. Logo após o chute, o jogador levou a mão à perna e caiu com dores. Sem condições de seguir, deixou o gramado amparado pelos médicos do clube.

Em comunicado oficial, o Napoli informou que o atleta já deu início ao processo de reabilitação, mas não há previsão de retorno aos gramados. O departamento médico estima que o belga só volte a jogar no início de 2026.

“Após a lesão sofrida durante a partida contra a Inter, Kevin De Bruyne passou por exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma ruptura grave no bíceps femoral da coxa direita. O jogador da seleção italiana já iniciou seu programa de reabilitação”, afirmou o clube em nota divulgada no site.

De Bruyne se lesionou após cobrar o pênalti, no último sábado (25/10)

De Bruyne está atualmente no Napoli, após quase 10 anos no City

A lesão interrompe uma boa sequência do camisa 17, que soma quatro gols em oito partidas pelo Campeonato Italiano e duas assistências na Champions League desde que chegou ao clube.

Mesmo sem seu principal meio-campista, o time de Nápoles vive em boa fase. A vitória sobre a Inter manteve o clube na liderança da Série A, com 18 pontos, empatado com a Roma e um ponto à frente do Milan.