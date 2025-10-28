Letícia Almeida anuncia 4ª gravidez: “O amor se multiplicou mais uma vez”

A atriz Letícia Almeida, de 28 anos, anunciou que está grávida do quarto filho nesta terça-feira (28/10). Este será o segundo filho do casamento com Caio Brunocilla, com quem já tem a caçula, Maria Olívia. A artista também é mãe de Maria Madalena e Maria Teresa, de dois relacionamentos anteriores.

O anúncio da nova gestação foi feito nas redes sociais: “Entre risadas, colo e pequenas mãos… o amor se multiplicou mais uma vez. Mais um coração batendo dentro de mim, mais uma vida pra encher a casa de sentido. Compartilho com vocês esse novo milagre que Deus me confiou”, escreveu na legenda de uma sequência de fotos ao lado das filhas.

Letícia é mãe de três meninas: Maria Olívia, de um ano, fruto do atual casamento com Bruno Cila; Maria Teresa, de quatro anos, filha do ator Bruno Daltro; e Maria Madalena, de seis anos, filha de Jonathan Couto.

A artista se envolveu em uma polêmica durante a gestação da primogênita, em 2018. Na época, Letícia manteve um relacionamento com Jonathan enquanto namorava Saulo Poncio. Couto era casado com Sarah Poncio, cunhada e amiga da atriz. Após a situação vir a público, o relacionamento com o cantor da Um44K chegou ao fim.