05/10/2025
Leticia Spiller celebra Dia da Natureza com foto nua

Escrito por Metrópoles
leticia-spiller-celebra-dia-da-natureza-com-foto-nua

Leticia Spiller compartilhou neste domingo (5/10) um álbum de fotos em suas redes sociais em homenagem ao Dia da Natureza, comemorado no sábado anterior.

Nos registros, a atriz aparece aproveitando um banho de cachoeira nua, além de interagir com a natureza e posar em meio a diversas paisagens.

Na legenda, Spiller escreveu: “Alguns registros para dizer que somos ela. #Natureza. #DiaDaNatureza é todo dia”,

Famosos comentaram

O post ainda contava com a música Mamãe Natureza, de Caetano Veloso, como trilha sonora.

Entre os comentários, famosos fizeram questão de elogiar a publicação: “Que lindo, Letícia!”, comentou a atriz Claudia Abreu. “Aaoooooooo chão Goiano!!”, disse o ator e músico Guito Show. A apresentadora Eliana também marcou presença, deixando um coração nas imagens de Spiller.

Veja as fotos

12 imagens

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Leticia Spiller celebrou Dia da Natureza nas redes

Ensaio sensual

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a atriz repercute nas redes sociais após compartilhar fotos em que aparece nua. Em setembro, ela publicou um ensaio fotográfico em seu perfil no Instagram, aparecendo sem roupa.

Na legenda, ela escreveu: “Pra ela eu faço nudes também! Que saudades de ti, Mari Patriota”, nas imagens em que aparece segurando apenas uma polaroide.

