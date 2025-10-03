“Leviano afirmar que foi metanol”, diz irmão de Hungria sobre suspeita de intoxicação

Hungria segue internado no Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação por metanol. Seu irmão, Leandro, concedeu uma entrevista para o telejornal DFTV e atualizou o estado de saúde do rapper. Tanto Leandro, como a equipe médica, consideram “muito leviano” afirmar que o cantor foi intoxicado com metanol. Entretanto, o infectologista declarou que o tratamento está sendo realizado levando em consideração a hipótese de intoxicação.

O irmão do rapper disse: “Pra minha surpresa ele tava no jardim do hospital, com as fisioterapeutas, tava fazendo fisioterapia. Tá com uns cateteres da hemodiálise ainda, com acessos no braço. Vai subir agora pra começar outra sessão de hemodiálise. Tá um pouquinho fraco ainda, mas tudo indica que o quadro evoluiu pra uma melhora bem significativa.”

Leandro ainda relembrou o momento em que o familiar passou mal, na última quinta-feira (2/10): “Mas foi bastante tenso. Chegou vomitando, bem fraco, não aceitou a sonda pela narina porque é um procedimento desconfortável. Teve que fazer o uso do antídoto via oral, mas o quadro tá evoluindo bastante, melhora muito significativa, até os médicos estão surpresos.”

Sobre a suspeita de intoxicação por metanol, o irmão do artista falou: “Afirmativa de ser metanol, não. O diagnóstico é uma suspeita de ter sido intoxicado com metanol através de bebidas adulteradas, mas é muito leviano da minha parte e por parte da equipe médica afirmar que foi metanol… não saiu o resultado dos exames que deve sair daqui 4, 5 dias.”

O infectologista Leandro Machado também falou com jornalistas. Segundo ele, o famoso está sendo tratado como se realmente tivesse sido intoxicado. O médico ainda explicou o motivo de ele estar na UTI, mesmo estando lúcido e respirando sem ajuda de aparelhos:

“O Gustavo apresentou todos os sintomas e por isso nós levantamos essa suspeita de intoxicação por metanol. O exame foi coletado e demora 5 dias pra sair o resultado, mas todo tratamento está sendo feito com a hipótese de intoxicação…filtrando o sangue pra tirar o metanol e o álcool do organismo. Ele tá grave, mas estável, recebendo todo tratamento…precisamos monitorar os sinais vitais [por isso está na UTI]”. O profissional de saúde também disse que o rapper não apresentou mais sintomas.

Hungria foi internado na última quinta-feira (2/10), após sentir dor de cabeça, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Ele comprou algumas bebidas em uma distribuidora em Vicente Pires, no DF, e em um mercado 24 horas em Águas Claras. O rapper tomou as bebidas com amigos, mas somente ele foi internado.