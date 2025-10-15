15/10/2025
Lexa compartilha momentos da lua de mel na Turquia com Ricardo Vianna

Escrito por Portal Leo Dias
lexa-compartilha-momentos-da-lua-de-mel-na-turquia-com-ricardo-vianna

Nesta quarta-feira (15/10), Lexa mostrou um compilado de registros de como está sendo sua lua de mel com o ator Ricardo Vianna. Os recém-casados escolheram a Capadócia, Turquia, para os momentos de romance.

“Nossa lua de mel tá sendo tão especial. Amo desvendar esse mundão ao seu lado. Te amo muito, Ricardo”, escreveu na legenda da publicação que mostrou eles andando de quadriciclo, na cidade, em restaurante, em passeio de balão, exibindo as alianças, entre outros.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Lexa/ montagem
Ricardo Vianna e Lexa em lua de mel na TurquiaReprodução Instagram Lexa/ montagem
Reprodução Instagram Lexa/ montagem
Ricardo Vianna e Lexa em lua de mel na TurquiaReprodução Instagram Lexa/ montagem
Reprodução: Instagram
Românticos! Ricardo Vianna abre álbum de fotos da lua de mel com LexaReprodução: Instagram
Foto/Instagram/@Lexa
Lexa e Ricardo Vianna na lua de melFoto/Instagram/@Lexa
Foto/Instagram/@Lexa
Lexa e Ricardo Vianna na lua de melFoto/Instagram/@Lexa
Foto/Instagram/@Lexa
Lexa e Ricardo Vianna na lua de melFoto/Instagram/@Lexa

O ator fez o mesmo na última terça-feira (14/10) e impressionou os seguidores ao compartilhar um álbum de fotos da viagem cheia de puro romance. Ele exibiu passeios, fotos de casal e até um vídeo fofo que gravou só da amada. “Honey Moon [lua de mel]”, escreveu na legenda do post. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios aos recém-casados. A cantora aproveitou para se declarar: “Eu te amo TANTO! Está sendo maravilhoso.”

Lexa e Ricardo se casaram semana passada na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio de Janeiro. A cerimônia custou mais de R$100 mil e contou com muito luxo e momentos emocionantes. A festa reuniu 150 convidados, entre familiares e amigos próximos. Conforme a revista Quem, a cerimônia contou com uma decoração romântica e delicada, incluindo detalhes personalizados que homenagearam a trajetória do casal e a filha, Sofia, que faleceu em fevereiro deste ano.

