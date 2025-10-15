lexa-compartilha-momentos-da-lua-de-mel-na-turquia-com-ricardo-vianna

Nesta quarta-feira (15/10), Lexa mostrou um compilado de registros de como está sendo sua lua de mel com o ator Ricardo Vianna. Os recém-casados escolheram a Capadócia, Turquia, para os momentos de romance.

“Nossa lua de mel tá sendo tão especial. Amo desvendar esse mundão ao seu lado. Te amo muito, Ricardo”, escreveu na legenda da publicação que mostrou eles andando de quadriciclo, na cidade, em restaurante, em passeio de balão, exibindo as alianças, entre outros.

O ator fez o mesmo na última terça-feira (14/10) e impressionou os seguidores ao compartilhar um álbum de fotos da viagem cheia de puro romance. Ele exibiu passeios, fotos de casal e até um vídeo fofo que gravou só da amada. “Honey Moon [lua de mel]”, escreveu na legenda do post. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios aos recém-casados. A cantora aproveitou para se declarar: “Eu te amo TANTO! Está sendo maravilhoso.”

Lexa e Ricardo se casaram semana passada na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio de Janeiro. A cerimônia custou mais de R$100 mil e contou com muito luxo e momentos emocionantes. A festa reuniu 150 convidados, entre familiares e amigos próximos. Conforme a revista Quem, a cerimônia contou com uma decoração romântica e delicada, incluindo detalhes personalizados que homenagearam a trajetória do casal e a filha, Sofia, que faleceu em fevereiro deste ano.