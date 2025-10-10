Lexa compartilha primeiras fotos do casamento com Ricardo Vianna. Veja

Lexa está pronta para dizer sim no altar e compartilhou os primeiros registros dos bastidores da cerimônia de casamento com Ricardo Vianna. Os noivos se casam nesta sexta-feira (10/10), em uma celebração luxuosa no Alto da Boa Vista, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

“Pronta para casar com o amor da minha vida”, compartilhou a noiva nas redes sociais, momentos antes de se preparar para o grande momento.

Para comemorar o casal, foram convidados cerca de 150 familiares e amigos mais próximos. A decoração elegante e bucólica conta com temas em branco e brilho, com diversos lírios e copos de leite enfeitando a belíssima mansão onde a festa ocorre.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram quando Ricardo Vianna se emocionou e deixou lágrimas escorrerem no rosto quando viu a amada caminhar até o altar.

Após oficializarem a união, o casal lançou aos céus balões brancos, em homenagem à filha Sophia. A pequena primogênita do casal faleceu em fevereiro três dias após o nascimento.

O casal, que assumiu a relação em outubro de 2023, anunciou o noivado em fevereiro de 2024. O pedido foi durante uma viagem romântica à Noruega. “Quando ele se ajoelhou, lá na Aurora Boreal, e me pediu, eu falei: ‘é real’. E quando coloquei meu vestido de noiva pela primeira vez, caiu ainda mais a ficha, sem dúvidas”, acrescentou Lexa.