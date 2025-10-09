09/10/2025
Lexa conta expectativa para casamento com Ricardo Vianna: “Um sonho”

Lexa está prestes a viver um dos momentos mais marcantes de sua vida: o casamento com Ricardo Vianna que acontece nesta sexta-feira (10/10) no Rio de Janeiro.

Em entrevista à Quem, a artista revelou a emoção e a ansiedade que envolvem a cerimônia. O casal assumiu publicamente o namoro em outubro de 2023 e ficou noivo em fevereiro de 2024.

Comentou expectativas

“Estou rezando bastante, fazendo bastante terapia. Mas a expectativa é a mais positiva possível. Estou muito feliz, vai ser linda, um sonho”, disse Lexa, lembrando o pedido de casamento durante uma viagem à Noruega.

O cenário deslumbrante da Aurora Boreal serviu de pano de fundo para o momento em que Ricardo se ajoelhou e a convidou para a união.

“Quando ele se ajoelhou lá na Aurora Boreal e me pediu, eu falei: ‘é real’. E quando coloquei meu vestido de noiva pela primeira vez, caiu ainda mais a ficha, sem dúvidas”, completou a cantora.

“Vai estar tudo lindo”

Apesar da ansiedade natural que acompanha qualquer noiva, Lexa garantiu que mantém a tranquilidade e evita o perfeccionismo excessivo.

“Olha, eu não sou uma noiva psicopata. O projeto chegou para mim, eu falei mais ou menos como gostaria, provei de cara e já decidi. Não sou meticulosa, sou bem tranquila, e vai estar tudo lindo”, afirmou.

