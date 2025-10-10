10/10/2025
Lexa e Ricardo Vianna celebram o casamento dos sonhos: “Foi perfeito!”

Escrito por Portal Leo Dias
lexa-e-ricardo-vianna-celebram-o-casamento-dos-sonhos:-“foi-perfeito!”

Felizes para sempre! Os recém-casados Lexa e Ricardo Vianna receberam a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, nos bastidores da celebração da união dos dois na noite desta sexta-feira (10/10). Com o coração cheio, a cantora e o ator se declararam ao evento e o definiram de maneira simples: perfeito.

“Foi especial, foi abençoado, foi lindo mesmo. Que bom que a gente realizou o nosso sonho”, começou Lexa. “Foi tudo o que a gente sonhou, foi perfeito”, complementou Ricardo.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Lexa
Reprodução Instagram Lexa
Foto: Quem
Fotos casamento Lexa e Ricardo ViannaFoto: Quem
Foto: Quem
Fotos casamento Lexa e Ricardo ViannaFoto: Quem
Portal LeoDias
Lexa e Ricardo ViannaPortal LeoDias
Reprodução: Instagram/@lexa
Lexa compartilha viagem ao lado do noivoReprodução: Instagram/@lexa

Antes da cerimônia, porém, os dois enfrentaram a ansiedade típica antes de subir ao altar. Lexa revelou que o amado já começou a pilha dias antes da festa.

“Eu vi que ele tava vermelho, conheço a peça. É a coisa mais linda do mundo. Ele estava muito ansioso, eu comecei a ficar mais perto da cerimônia, quando cheguei aqui. Ele já começou a ficar há uns dois dias. E que bom, né? Ele conseguiu entrar no altar com a avó dele, de 99 anos. Linda! Foi especial”, afirmou.

