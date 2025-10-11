lexa-revela-que-tem-a-senha-do-celular-do-marido-e-explica-motivo-do-acordo-no-casamento

Lexa abriu o jogo sobre sua relação com Ricardo Vianna e surpreendeu ao contar que os dois têm um acordo no casamento. Em entrevista a Marcos Mion, no programa “Caldeirão com Mion”, da TV Globo, a cantora revelou neste sábado (11/10) que, apesar de confiar totalmente no marido, eles compartilham as senhas do celular.

“Eu confio nele de olhos fechados, mas a gente tem um acordo. Eu tenho a senha do celular dele e ele tem a minha. É uma questão de transparência, sabe? A gente não tem nada a esconder um do outro”, explicou Lexa, demonstrando tranquilidade ao falar sobre o tema.

A artista ainda comentou que o combinado não é sinal de desconfiança, mas de maturidade na relação: “Não é sobre vigiar, é sobre respeito. A gente vive uma vida pública, tem muita exposição, então preferimos deixar tudo às claras para evitar qualquer tipo de mal-entendido”, completou. Juntos desde o início de 2024, Lexa tem mostrado que o relacionamento vai bem.

Os dois apareceram juntos em diversos eventos nas últimas semanas e não escondem a sintonia nas redes sociais: “A gente se apoia muito, estamos vivendo uma fase linda”, disse a cantora. A famosa e Ricardo oficializaram a união em uma cerimônia íntima no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (10/10), e seguem compartilhando momentos do cotidiano nas redes.