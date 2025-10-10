Lí Martins abre o coração sobre recomeço após a perda de JP Mantovani e relação com a filha

10/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Lí Martins, ex-Rouge, abriu o coração nesta quinta-feira (9/10) ao se declarar para seu marido, JP Mantovani, que morreu há duas semanas, após se envolver em um acidente entre uma moto e um caminhão na Marginal Pinheiros, em São Paulo, no dia 21 de setembro.

“Há duas semanas, minha vida mudou por completo. Entre lágrimas e silêncios, sigo tentando entender e, aos poucos, buscando aceitar”, iniciou a cantora.

Entre as muitas forças que Lí Martins tem buscado para seguir adiante, ela apontou que sua maior fortaleza é a filha, Antonella. “Agora, preciso respeitar o tempo… olhar com carinho para o que ficou e, com amor, reconstruir. Em meio a tudo, existe uma certeza que me ancora: a Antonella. Ela é o fruto do amor que continua, a inspiração de cada passo, o fio que me liga ao fluxo da vida. Um dia de cada vez, com verdade, fé e amor, seguimos. Com um amor consciente, não há como esmorecer, pois é vital respeitar o sentimento de cada uma entre nós. Sou grata… e, mesmo que exista dor, acredito que o amor verdadeiro e genuíno é o único caminho capaz de curar. Vou ficar bem, por mim, por ele e por ela”, declarou Lí.

Lí e JP viveram uma história de amor de dez anos, iniciada nos bastidores do reality A Fazenda, da Record. O casal planejava oficializar a união neste ano, em uma grande cerimônia que simbolizaria a nova fase da relação.

