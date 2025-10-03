03/10/2025
Li Martins chora ao fazer homenagem para JP Mantovani: “Saudade dói”

Escrito por Metrópoles
A cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge, prestou uma homenagem ao marido, o ator e modelo JP Mantovani, e se emocionou. Nas redes, a famosa cantou uma música dedicada ao amado, que morreu na madrugada do dia 21 de setembro após um acidente de trânsito em São Paulo. “Eu queria cantar com alegria e não em lágrimas”, lamentou.

Homenagem

JP Mantovani morreu após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, na capital paulista. No seu perfil do Instagram, Li Martins cantou um trecho da canção Ah Se Eu Pudesse. Ela não segurou a emoção e acabou chorando ao lembrar do amado, que faleceu aos 46 anos.

“Entre lágrimas e notas, vou tentando lidar com a falta. A saudade dói, mas também revela o tamanho do amor que vivemos”, escreveu ela. “Sempre quis cantar essa música e a letra nunca fez tanto sentido como agora. ‘Ah se eu pudesse’ fala de um amor puro, genuíno sentido nos gestos mais simples, nos pequenos detalhes, com tamanha profundidade que jamais pensei que um dia pudesse sentir”, completou.

A cantora seguiu seu desabafo, fazendo uma declaração de amor ao marido. “Eu queria cantar com alegria e não em lágrimas, mas é assim que vou me curando. Ah meu amor…  Só Deus sabe o quanto queria você do meu lado agora. Cantaria essa música de outra forma. Esteja onde estiver. Serei eternamente grata por tudo e por tanto que vivemos juntos nesses 10 anos. TE AMO PRA SEMPRE!”

Li Martins fez homenagem a JP Mantovani

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani mostrou registros de moto horas antes de acidente; veja

JP Mantovani e Lí Marttins

JP Mantovani e Lí Marttins

Lih Martins e Jp Mantovani

Reação

No vídeo, Li Martins aparece chorando ao cantar um trecho da canção: “Eu me daria um prazo / De 100 mil anos-luz do seu lado / Sem saudade sem mais lá fora / Sem mais você longe de mim / Então acorda, amor, do meu lado / Me faz cafuné, cobre meu pé / Me beija de manhã / Acorda, amor, do meu lado.”

Nos comentários, amigos e fãs reagiram: “Quando o coração chora pela ausência, Deus se aproxima para consolar”, escreveu Renan Oliveira. “Li, não sabemos o que escrever para aliviar, abrandar, esse momento… encaminho minhas orações por vocês”, disse a modelo Renata Banhara. “Não consegui assistir o vídeo sem chorar, nessas horas nem sabemos o que falar, as palavras fogem”, lamentou a influencer Drika Marinho.

 

Uma publicação compartilhada por Lí Marttins (@limartinsoficial)

