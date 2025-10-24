Li Martins fala sobre o luto após perda do marido, JP Mantovani: “Não estamos preparados”

Li Martins participou do seu primeiro podcast após a trágica morte de seu marido, JP Mantovani, a conversa aconteceu nesta quinta-feira (23/10) com a apresentadora Tatá, no PodDelas. A cantora afirmou ter percebido como o luto, até os dias atuais, ainda é um tabu para a maioria das pessoas. E que na maioria das vezes, não existe um diálogo franco sobre esse tema, principalmente entre família.

“Não estamos preparados para lidar com a perda e é o que mais acontece, quantas pessoas estão morrendo agora? E quantas mulheres estão perdendo seus maridos, parceiros e pais e quantas mães estão perdendo os filhos”, declarou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Emocionada, Li Martins detalha momento em que soube da morte de JP Mantovani Reprodução: Instagram/Youtube PodDelas Lí Marttins reflete após morte de JP Reprodução/Instagram @limartinsoficial Lí Martins reflete sobre a vida após morte de JP Mantovani: “Um dia de cada vez” Reprodução / @limartins Voltar

Próximo

A cantora, que ficou famosa no grupo Rouge, disse que ela e seu companheiro sempre conversavam em tom de brincadeira sobre a morte, mas nunca levaram a sério que um dia realmente poderia acontecer.

Durante o bate-papo, além de abrir o coração sobre o luto, Li Martins declarou que está encontrando a superação e a força para seguir adiante, principalmente através de sua filha, Antonella. Ela confessou que se surpreendeu muito com a maturidade da menina após o entendimento sobre a partida do pai.

“Eu estava apreensiva em como falar para a Antonella sobre a morte de seu pai, mas ela me surpreendeu e sabe o que aconteceu com o pai” disse a cantora.

Li finalizou o relato destacando que, apesar da dor, tenta manter viva a lembrança de JP Mantovani e os momentos felizes que viveram juntos. “A gente não tem controle de nada. Só dá para seguir com amor e gratidão por tudo o que foi vivido”, concluiu ela.