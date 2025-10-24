24/10/2025
Li Martins revela que pediu ajuda para contar para a filha sobre a morte de JP Montovani

Escrito por Portal Leo Dias
Li Martins esteve no podcast PodDelas, nesta quinta-feira (23/10), e abriu o coração ao detalhar como está sua vida após a morte do marido, JP Montovani. A cantora ainda contou como a filha, Antonella, está lidando com a falta do pai. O modelo faleceu no último dia 21 de setembro após um trágico acidente de moto.

“Eu percebi, que durante todos esses anos, quantos lutos eu não vivi. Eu deixei tudo atropelar. Agora, o baque é justamente isso. Estou colhendo o que eu plantei lá atrás. Tô sendo obrigada a olhar para muitos vazios. É tudo junto e ao mesmo tempo”, disse ela.

Reprodução/Instagram: @jpmantovani
JP Mantovani morre aos 46 anos em acidente de moto em São PauloReprodução/Instagram: @jpmantovani
Reprodução/Instagram @limartinsoficial
Lí Marttins reflete após morte de JPReprodução/Instagram @limartinsoficial
Reprodução: Instagram
Lí Martins abre o coração sobre a filha e o recomeço após a perda de JP MantovaniReprodução: Instagram
Reprodução: Instagram:/@jpmantovani
JP Mantovani morre aos 46 anos em acidente de moto em São PauloReprodução: Instagram:/@jpmantovani
Reprodução: Instagram/@jpmantovani
JP Mantovani morre aos 46 anos em acidente de moto em São PauloReprodução: Instagram/@jpmantovani

A artista afirmou que Antonella Mantovani, de 8 anos, está em processo de entender o que aconteceu. “Ela falou que queria fazer alguma coisa, que estava entediada. Eu levei ela para a pracinha e fiquei lendo um livro. Ela me chamou para jogar bola, ficamos descalças em uma sombra debaixo de uma árvore. Ficamos jogando bola, uma hora foi longe, ela buscou. Cansei e ela disse: ‘Hoje é o melhor dia da minha vida’. E eu pensei: é sobre isso. É sobre estar ali, olhando no olho, sentindo a presença”, avaliou.

Li Martins revelou que pediu ajuda profissional para se orientar sobre a melhor forma da criança lidar com o luto. “Eu tinha muito receio [de contar da morte]. Pensava como eu ia contar. Eu estava com acompanhamento profissional há um mês, por culpa da minha carreira. Na minha cabeça, veio esse amigo do meu marido [o terapeuta com quem ela está em tratamento], liguei e ele me explicou que a melhor coisa era deixar fluir. Ele me ajudou a conduzir de uma forma muito leve. Ela fez um tsuru [um origami em formato de pássaro] e escreveu: ‘amor, de Antonella’ e colocou uma data. Na hora, a luz apagou. Foi um sinal: é assim que tem que ser”, completou.

A artista ainda contou que Antonella pede para ver fotos e imagens do pai. “Ela pede vídeos, entra no carro e pede músicas. Ela tem saudade, mas não no lugar de dor e pesar. Ela tem memórias boas do que viveu com o pai. É ela quem me dá força e coragem”, esclareceu.

