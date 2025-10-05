Lí Marttins desabafa 15 dias após morte de JP Mantovani: “Período mais difícil da vida”

A ex-Rouge Lí Marttins voltou às redes sociais neste domingo (5/10) para um novo desabafo, 15 dias após a morte do marido, o empresário e modelo JP Mantovani. Ele tinha 46 anos e morreu em um acidente de moto ao ser atropelado após cair do veículo.

Em sua publicação, a cantora dividiu com os seguidores a emoção de alcançar a marca de 1 milhão de fãs em seu perfil. “Pensei muitas vezes se deveria ou não escrever neste momento (…) Estou vivendo o período mais difícil da minha vida, e confesso que é estranho comemorar um marco tão grande sem ter ao meu lado quem sempre esteve presente em cada conquista“, escreveu.

JP Mantovani e Lí Marttins em ensaio de "pré wedding"; casamento seria em 2026 Crédito: @fokka Lí Marttins reflete após morte de JP Lí Marttins está com 40 anos e foi pedida em casamento por JP Mantovani em Paris, na França Meses antes de morrer em acidente de moto, JP Mantovani se casou com Li Martins Casamento oficial de Lí Marttins e JP Mantovani estava marcado para novembro

Apesar da dor, Lí também ressaltou a gratidão pela história que viveu com JP. “Mesmo assim, sinto gratidão. Gratidão por ter conhecido a sua melhor versão, sua essência mais pura. Te amo ainda mais e me orgulho pela sua constante busca de se tornar um ser humano melhor e de ver o quanto você é amado e querido. Agradeço por todo o amor e carinho que tenho recebido através de você. Você merece cada palavra de afeto, de tantas pessoas que admiravam nossa história: um amor verdadeiro, puro e genuíno“, destacou.

A cantora reforçou ainda o sentimento de que o vínculo com o marido permanece: “Esse não é o fim pra nós! Você seguirá comigo sempre! Que nossa verdadeira história possa inspirar outros corações. E que, através dela, possamos juntos transformar dor em cura, inclusive a minha. Obrigada a cada um dos mais de 1 milhão de corações que hoje estão comigo aqui”.

Lí e JP se conheceram em 2015 durante o reality *A Fazenda* e tiveram uma filha juntos. Recentemente, o casal havia compartilhado fotos vestidos de noivos e os planos para a reforma da casa onde pretendiam morar. O casamento oficial estava marcado para novembro.

Sobre o acidente

João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu na madrugada de 21 de setembro em um acidente com sua moto Harley Davidson, por volta da 1h, na altura da ponte Cidade Jardim, no sentido Rodovia Castello Branco da Marginal Pinheiros. Ele perdeu o controle da motocicleta e bateu em um caminhão de limpeza urbana estacionado na faixa da esquerda da pista central.

Segundo o boletim de ocorrência, o veículo — conhecido como “varredeira” — estava parado para realizar serviço de desentupimento, com a sinalização luminosa de advertência acionada. O motorista relatou que JP tentou desviar de outro caminhão em movimento, mas acabou colidindo na traseira do veículo da Ecoss Ambiental, empresa que presta serviços de limpeza para a Prefeitura de São Paulo.

Com o impacto, JP caiu inconsciente na pista, a poucos metros do caminhão. O teste do bafômetro realizado no motorista do veículo deu negativo.