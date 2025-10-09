Lí Marttins fala sobre a filha após perda de JP Montovani

Nesta quinta-feira (9/10), a cantora Lí Marttins, ex-integrante do grupo Rouge, compartilhou um relato emocionado em seu perfil no Instagram sobre o impacto da morte do marido, JP Mantovani, ocorrida na madrugada do dia 21 de setembro em um acidente de trânsito em São Paulo.

Em meio à dor, Lí refletiu sobre a necessidade de respeitar o próprio tempo e encontrar formas de reconstrução pessoal.

“Agora, preciso respeitar o tempo… olhar com carinho para o que ficou e, com amor, reconstruir”, escreveu.

Leia também

Importância da filha

A artista destacou também a importância da filha Antonella, fruto do relacionamento, como âncora nesse momento difícil.

“Ela é o fruto do amor que continua, a inspiração de cada passo, o fio que me liga ao fluxo da vida. Um dia de cada vez, com verdade, fé e amor, seguimos”, declarou.

Amor que fortalece

Lí Marttins reforçou ainda que, mesmo diante da perda, o amor consciente e genuíno é essencial para seguir em frente.

“Com um amor consciente, não há como esmorecer, pois é vital respeitar o sentimento de cada uma entre nós. Sou grata… e, mesmo que exista dor, acredito que o amor verdadeiro e genuíno é o único caminho capaz de curar”, completou.

A cantora finalizou a mensagem com esperança e força para o futuro: “Vou ficar bem, por mim, por ele e por ela.”

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Lí Marttins se declara ao marido, JP Mantovani, 15 dias após sua morte

Instagram/Reprodução 2 de 5

JP Mantovani e Lí Marttins

Reprodução/Instagram 3 de 5

JP Mantovani e Lí Marttins

Reprodução/Instagram 4 de 5

Lí Marttins chora ao cantar sobre saudade após morte do marido

Instagram/Reprodução 5 de 5

Lí Marttins e JP Mantovani opsam juntos durante evento

Instagram/Reprodução

Leia o desabafo de Lí Marttins na íntegra

“Há duas semanas, minha vida mudou por completo.

Entre lágrimas e silêncios, sigo tentando entender e, aos poucos, buscando aceitar.

Agora, preciso respeitar o tempo… olhar com carinho para o que ficou e, com amor, reconstruir.

Em meio a tudo, existe uma certeza que me ancora: a Antonella.

Ela é o fruto do amor que continua, a inspiração de cada passo, o fio que me liga ao fluxo da vida. Um dia de cada vez, com verdade, fé e amor, seguimos.

Com um amor consciente, não há como esmorecer, pois é vital respeitar o sentimento de cada uma entre nós.

Sou grata… e, mesmo que exista dor, acredito que o amor verdadeiro e genuíno é o único caminho capaz de curar.

Vou ficar bem, por mim, por ele e por ela.”