Lí Marttins fala sobre a filha após perda de JP Montovani

Nesta quinta-feira (9/10), a cantora Lí Marttins, ex-integrante do grupo Rouge, compartilhou um relato emocionado em seu perfil no Instagram sobre o impacto da morte do marido, JP Mantovani, ocorrida na madrugada do dia 21 de setembro em um acidente de trânsito em São Paulo.
Em meio à dor, Lí refletiu sobre a necessidade de respeitar o próprio tempo e encontrar formas de reconstrução pessoal.
“Agora, preciso respeitar o tempo… olhar com carinho para o que ficou e, com amor, reconstruir”, escreveu.
Importância da filha
A artista destacou também a importância da filha Antonella, fruto do relacionamento, como âncora nesse momento difícil.
“Ela é o fruto do amor que continua, a inspiração de cada passo, o fio que me liga ao fluxo da vida. Um dia de cada vez, com verdade, fé e amor, seguimos”, declarou.
Amor que fortalece
Lí Marttins reforçou ainda que, mesmo diante da perda, o amor consciente e genuíno é essencial para seguir em frente.
“Com um amor consciente, não há como esmorecer, pois é vital respeitar o sentimento de cada uma entre nós. Sou grata… e, mesmo que exista dor, acredito que o amor verdadeiro e genuíno é o único caminho capaz de curar”, completou.
A cantora finalizou a mensagem com esperança e força para o futuro: “Vou ficar bem, por mim, por ele e por ela.”
