17/10/2025
Lí Marttins reflete sobre a vida e revela como tem sido sua rotina após a morte de JP Mantovani

Escrito por Portal Leo Dias
Lí Marttins usou o Instagram nesta sexta-feira (17/10) para falar sobre o processo de luto após a morte do marido, JP Mantovani. O influenciador, que tinha 46 anos, faleceu em setembro em um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo, poucas semanas depois de se casar com a ex-integrante do Rouge. Os dois eram pais de Antonella.

A cantora compartilhou imagens em meio à natureza, caminhando sob árvores e ao lado da filha: “Tenho buscado, aos poucos, me reconectar com a minha essência, aquela parte que sempre enxergou beleza nas coisas mais simples. Nem todos os dias são leves… às vezes, vem o desespero, o choro, a saudade. E tudo bem. Faz parte do fluxo natural da vida”, escreveu.

Reprodução/Instagram/@limartinsoficial
Casamento oficial de Lí Marttins e JP Mantovani estava marcado para novembroReprodução/Instagram/@limartinsoficial
Reprodução/Instagram @limartinsoficial
Lí Marttins reflete após morte de JPReprodução/Instagram @limartinsoficial
Reprodução/Instagram: @jpmantovani
JP Mantovani, Li Martins e a filha do casal de 8 anos, AntonellaReprodução/Instagram: @jpmantovani
Reprodução/Instagram: @jpmantovani
Meses antes de morrer em acidente de moto, JP Mantovani se casou com Li MartinsReprodução/Instagram: @jpmantovani
Reprodução: Instagram
Lí Martins abre o coração sobre a filha e o recomeço após a perda de JP MantovaniReprodução: Instagram

“Venho aprendendo, com uma pessoa, que encontrar paz em meio às dificuldades só é possível quando praticamos, de forma constante, alguns exercícios básicos, como beber a quantidade de água que o corpo precisa, respirar com consciência, respeitando as pausas, e desafiar a mente em um simples banho gelado”, acrescentou.

“O importante é não perder a capacidade de sentir, criar e se permitir viver com verdade. Um dia de cada vez”, completou.

Lí e JP se conheceram há dez anos, durante o reality “A Fazenda”, da Record.

