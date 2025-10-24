24/10/2025
Lí Marttins revela como soube da morte trágica de JP Mantovani

Escrito por Metrópoles
Lí Marttins relembrou o momento em que recebeu a notícia da morte do marido, o modelo JP Mantovani, que faleceu em um acidente de trânsito em São Paulo, em setembro.

Em participação no podcast PodDelas, exibido na noite de quinta-feira (23/10), a ex-integrante do grupo Rouge falou sobre o impacto da perda e sobre como tem ajudado a filha do casal, Antonella, de 8 anos, a compreender a ausência do pai.

Como recebeu a notícia

A cantora contou que estava em casa quando foi surpreendida por policiais batendo à porta.

Momentos antes, ela e JP haviam combinado de passar um tempo juntos, mas Lí acabou adormecendo e acordou apenas com a chegada dos agentes.

“Parece que a gente já sabe, mas não quer acreditar. Quando o policial perguntou se aquela era a casa dele [JP] e me pediu um documento da moto e um documento dele, eu já imaginei o que tinha acontecido”, relatou emocionada.

Suporte à filha

Durante a entrevista, Lí explicou que buscou apoio psicológico para lidar com o luto, principalmente no que diz respeito à filha.

Segundo ela, Antonella sente falta do pai, mas tenta manter as lembranças boas vivas. “Ela sente saudade, mas não no lugar da dor ou do pesar. Ela tem memórias boas do que viveu com o pai. É ela quem me dá força e coragem”, afirmou.

A artista reforçou que o processo de aceitação tem sido difícil, mas destacou o papel da filha como principal fonte de motivação para seguir em frente.

Li Martins contando durante “Poddelas” como descobriu que seu marido havia morrido: “Eu estava dormindo” pic.twitter.com/UopXSJkPtb

— Disseram (@disseramoficial) October 23, 2025

