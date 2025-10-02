Lí Marttins volta a cantar após morte do marido JP Mantovani e se emociona: “A saudade dói”

Nesta quinta-feira (2/9), a cantora Lí Marttins publicou um vídeo em que aparece muito emocionada ao voltar a cantar após a morte do marido, JP Mantovani, aos 46 anos. O apresentador faleceu em 21 de setembro, em São Paulo, após colidir sua motocicleta com um caminhão na Marginal Pinheiros.

“Entre lágrimas e notas, vou tentando lidar com a falta. A saudade dói, mas também revela o tamanho do amor que vivemos”, escreveu a ex-integrante do grupo Rouge.

Na gravação, Lí interpretou a canção “Ah se eu pudesse”. “Sempre quis cantar essa música e a letra nunca fez tanto sentido como agora”, declarou. A cantora explicou que a música tem um grande significado para ela neste momento de luto: “Fala de um amor puro, genuíno, sentido nos gestos mais simples, nos pequenos detalhes, com tamanha profundidade que jamais pensei que um dia pudesse sentir”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lí Marttins Reprodução: Instagram Lí Marttins volta a cantar após a morte do marido JP Mantovani e se emociona: “A saudade dói” Reprodução: Instagram Lí Marttins reflete após morte de JP Reprodução/Instagram @limartinsoficial JP Mantovani, Li Martins e a filha do casal de 8 anos, Antonella Reprodução/Instagram: @jpmantovani Meses antes de morrer em acidente de moto, JP Mantovani se casou com Li Martins Reprodução/Instagram: @jpmantovani Voltar

Próximo

Lí disse que, ao cantar, encontra conforto: “Renata Fausti, Neusa de Oliveira e Annalu traduziram, antes mesmo de nos conhecermos, o que hoje eu queria cantar com alegria e não em lágrimas, mas é assim que vou me curando”.

Ela completou o texto emocionante: “Ah meu amor… só Deus sabe o quanto queria você do meu lado agora. Cantaria essa música de outra forma. Esteja onde estiver. Serei eternamente grata por tudo e por tanto que vivemos juntos nesses 10 anos. TE AMO PRA SEMPRE!”

O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu aos 46 anos em um acidente com a sua moto Harley Davidson na madrugada do dia 21 de setembro, na Marginal Pinheiros, região da Cidade Jardim, em São Paulo. JP e Lí eram casados há 10 anos e tiveram uma filha, Antonella, de 8 anos.