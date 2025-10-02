02/10/2025
Lí Marttins volta a cantar após morte do marido JP Mantovani e se emociona: “A saudade dói”

Nesta quinta-feira (2/9), a cantora Lí Marttins publicou um vídeo em que aparece muito emocionada ao voltar a cantar após a morte do marido, JP Mantovani, aos 46 anos. O apresentador faleceu em 21 de setembro, em São Paulo, após colidir sua motocicleta com um caminhão na Marginal Pinheiros.

“Entre lágrimas e notas, vou tentando lidar com a falta. A saudade dói, mas também revela o tamanho do amor que vivemos”, escreveu a ex-integrante do grupo Rouge.

Na gravação, Lí interpretou a canção “Ah se eu pudesse”. “Sempre quis cantar essa música e a letra nunca fez tanto sentido como agora”, declarou. A cantora explicou que a música tem um grande significado para ela neste momento de luto: “Fala de um amor puro, genuíno, sentido nos gestos mais simples, nos pequenos detalhes, com tamanha profundidade que jamais pensei que um dia pudesse sentir”.

Reprodução: Instagram
JP Mantovani, Li Martins e a filha do casal de 8 anos, AntonellaReprodução/Instagram: @jpmantovani
Lí disse que, ao cantar, encontra conforto: “Renata Fausti, Neusa de Oliveira e Annalu traduziram, antes mesmo de nos conhecermos, o que hoje eu queria cantar com alegria e não em lágrimas, mas é assim que vou me curando”.

Ela completou o texto emocionante: “Ah meu amor… só Deus sabe o quanto queria você do meu lado agora. Cantaria essa música de outra forma. Esteja onde estiver. Serei eternamente grata por tudo e por tanto que vivemos juntos nesses 10 anos. TE AMO PRA SEMPRE!”

O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP Mantovani, morreu aos 46 anos em um acidente com a sua moto Harley Davidson na madrugada do dia 21 de setembro, na Marginal Pinheiros, região da Cidade Jardim, em São Paulo. JP e Lí eram casados há 10 anos e tiveram uma filha, Antonella, de 8 anos.

