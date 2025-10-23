libertadores:-aposte-com-odds-de-50-no-palmeiras-contra-a-ldu

O Palmeiras inicia a disputa por uma vaga na final da Libertadores nesta quinta-feira (23/10), às 21h30 (horário de Brasília), contra a LDU, no estádio de Quito. Para esquentar ainda mais o clássico, a Novibet está oferecendo odds de 50 para apostar na vitória do Verdão, garantindo uma chance única de turbinar suas bets.
Se ainda não tem conta na casa, confira como utilizar o código promocional Novibet para se cadastrar e garantir outras boas ofertas em futebol.
Como participar da promoção da Novibet
- Acesse o site da Novibet – Clique no botão da promoção para entrar diretamente na página.
- Cadastre-se na plataforma – Preencha seus dados pessoais, incluindo nome, e-mail, telefone e senha. Finalize o cadastro e confirme sua conta.
- Faça sua aposta – Escolha o mercado “Palmeiras para vencer” antes do início da partida. É possível apostar tanto no mercado tradicional quanto no Super Odds (0%).
- Receba as odds especiais – Se o Palmeiras vencer, seus ganhos serão pagos com odds promocionais equivalentes a 50, muito acima das cotações normais.
Exemplo: Uma aposta de R$1,00 no Palmeiras com odds de 2.00 resultaria em R$2,00 em dinheiro, mais R$48,00 em Aposta Extra, totalizando R$50,00.
Termos e condições principais
- Válida apenas para apostas simples realizadas antes do início de Palmeiras x LDU.
- Cada cliente pode participar apenas uma vez; a aposta máxima é de R$1,00.
- Os ganhos são pagos parcialmente em dinheiro e parcialmente como Aposta Extra, que não pode ser sacada, mas pode ser utilizada em novas apostas.
- Exclusivo para novos clientes, residentes no Brasil, maiores de 18 anos.
- Não é válido para apostas com saldo de bônus ou utilizando a função Cash Out.
- Apenas uma conta por jogador; múltiplas contas ou comportamento irregular podem cancelar a promoção e os ganhos.
- Válido para apostas no mercado tradicional (Resultado Final) ou Super Odds (0%).
- A Novibet pode alterar ou encerrar a promoção a qualquer momento.
- Aplicam-se os Termos e Condições Gerais da Novibet e os Termos Gerais de Ofertas.
Aposte com responsabilidade e dentro dos seus limites.