23/10/2025
Libertadores: aposte com odds de 50 no Palmeiras contra a LDU

O Palmeiras inicia a disputa por uma vaga na final da Libertadores nesta quinta-feira (23/10), às 21h30 (horário de Brasília), contra a LDU, no estádio de Quito. Para esquentar ainda mais o clássico, a Novibet está oferecendo odds de 50 para apostar na vitória do Verdão, garantindo uma chance única de turbinar suas bets.

Apostar na Novibet

Se ainda não tem conta na casa, confira como utilizar o código promocional Novibet para se cadastrar e garantir outras boas ofertas em futebol.

Como participar da promoção da Novibet

  1. Acesse o site da Novibet –  Clique no botão da promoção para entrar diretamente na página.
  2. Cadastre-se na plataforma – Preencha seus dados pessoais, incluindo nome, e-mail, telefone e senha. Finalize o cadastro e confirme sua conta.
  3. Faça sua aposta – Escolha o mercado “Palmeiras para vencer” antes do início da partida. É possível apostar tanto no mercado tradicional quanto no Super Odds (0%).
  4. Receba as odds especiais – Se o Palmeiras vencer, seus ganhos serão pagos com odds promocionais equivalentes a 50, muito acima das cotações normais.

Exemplo: Uma aposta de R$1,00 no Palmeiras com odds de 2.00 resultaria em R$2,00 em dinheiro, mais R$48,00 em Aposta Extra, totalizando R$50,00.

Apostar na Novibet

Termos e condições principais

  • Válida apenas para apostas simples realizadas antes do início de Palmeiras x LDU.
  • Cada cliente pode participar apenas uma vez; a aposta máxima é de R$1,00.
  • Os ganhos são pagos parcialmente em dinheiro e parcialmente como Aposta Extra, que não pode ser sacada, mas pode ser utilizada em novas apostas.
  • Exclusivo para novos clientes, residentes no Brasil, maiores de 18 anos.
  • Não é válido para apostas com saldo de bônus ou utilizando a função Cash Out.
  • Apenas uma conta por jogador; múltiplas contas ou comportamento irregular podem cancelar a promoção e os ganhos.
  • Válido para apostas no mercado tradicional (Resultado Final) ou Super Odds (0%).
  • A Novibet pode alterar ou encerrar a promoção a qualquer momento.
  • Aplicam-se os Termos e Condições Gerais da Novibet e os Termos Gerais de Ofertas.

Como se cadastrar na Novibet

  1. Acesse o site oficial da Novibet pelo botão ou link da promoção.
  2. Preencha o formulário com nome, e-mail, telefone e senha.
  3. Confirme sua conta e faça um depósito.
  4. Escolha o mercado “Palmeiras para vencer” antes do início da partida.

Aposte com responsabilidade e dentro dos seus limites.

