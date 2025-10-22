22/10/2025
Libertadores, Brasileirão e Champions League: confira os jogos desta quarta (22)

Escrito por Portal Leo Dias
Esta quarta-feira (22/10) promete uma maratona de jogos digno de parar o mundo do futebol em todo o planeta. Os confrontos vão desde os duelos entre gigantes europeus na Champions League aos jogos decisivos na América do Sul, com direito a Campeonato Brasileiro e semifinal de Copa Libertadores.

No velho continente, a maior expectativa fica por conta do duelo entre Real Madrid-ESP e Juventus-ITA, no Santiago Bernabéu. Liverpool-ING, Chelsea-ING e Bayern de Munique-ALE são outros campeões europeus que entram em campo ao longo do dia. As partidas são válidas pela 3ª rodada da fase de grupos.

Reproodução/Conmebol | PSG
Serão seis jogos na competição europeia e dois na América do Sul.Reproodução/Conmebol | PSG
Reprodução: X/@realmadrid
Vini Jr; anota dois gols no jogo diante do VillarealReprodução: X/@realmadrid
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Jorginho marca de pênalti para o Flamengo diante do PalmeirasFoto: Gilvan de Souza/Flamengo
Jean Lucas, do Bahia / Reprodução
Jean Lucas, do Bahia / Reprodução
Reprodução/Canva
O Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), é a casa do Internacional.Reprodução/Canva

Pelo Campeonato Brasileiro, o único jogo do dia é o encontro entre Bahia e Internacional, às 19h. As equipes se enfrentam em um jogo atrasado, válido pela 14ª rodada da competição. Enquanto o Tricolor (6º com 46pts) luta pra se aproximar do G4, o Colorado (14º com 35), vê o perigo da zona de rebaixamento cada mais próximo no retrovisor.

Por fim, o clima é de decisão na Copa Libertadores. O Flamengo recebe o Racing-ARG no Maracanã, às 21h30, no jogo de ida das semifinais. É o primeiro dos dois duelos valendo vaga na grande final do torneio. A partida de volta será na próxima quarta-feira (29/10). Quem avançar enfrenta o vencedor de Palmeiras e LDU-EQU.

Agenda de jogos (22/10)

Champions League

  • 13h45 – Athletic Bilbao x Qarabag Agdam (TNT e HBO Max)
  • 13h45 – Galatasaray x Bodo Glimt (Space e HBO Max)
  • 16h – Atalanta x Slavia Praga (HBO Max)
  • 16h – Bayern de Munique x Club Brugge (HBO Max)
  • 16h – Chelsea x Ajax (HBO Max)
  • 16h – Eintracht Frankfurt x Liverpool (Space e HBO Max)
  • 16h – Real Madrid x Juventus (TNT e HBO Max)
  • 16h – Sporting x Olympique de Marseille (HBO Max)

Campeonato Brasileiro

  • 19h – Bahia x Internacional (Premiere)

Copa Libertadores

  • 21h30 – Flamengo x Racing (Globo, ge tv e Paramount+)

