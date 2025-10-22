Libertadores, Brasileirão e Champions League: confira os jogos desta quarta (22)

Esta quarta-feira (22/10) promete uma maratona de jogos digno de parar o mundo do futebol em todo o planeta. Os confrontos vão desde os duelos entre gigantes europeus na Champions League aos jogos decisivos na América do Sul, com direito a Campeonato Brasileiro e semifinal de Copa Libertadores.

No velho continente, a maior expectativa fica por conta do duelo entre Real Madrid-ESP e Juventus-ITA, no Santiago Bernabéu. Liverpool-ING, Chelsea-ING e Bayern de Munique-ALE são outros campeões europeus que entram em campo ao longo do dia. As partidas são válidas pela 3ª rodada da fase de grupos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Serão seis jogos na competição europeia e dois na América do Sul. Reproodução/Conmebol | PSG Vini Jr; anota dois gols no jogo diante do Villareal Reprodução: X/@realmadrid Jorginho marca de pênalti para o Flamengo diante do Palmeiras Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Jean Lucas, do Bahia / Reprodução O Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), é a casa do Internacional. Reprodução/Canva Voltar

Próximo

Pelo Campeonato Brasileiro, o único jogo do dia é o encontro entre Bahia e Internacional, às 19h. As equipes se enfrentam em um jogo atrasado, válido pela 14ª rodada da competição. Enquanto o Tricolor (6º com 46pts) luta pra se aproximar do G4, o Colorado (14º com 35), vê o perigo da zona de rebaixamento cada mais próximo no retrovisor.

Por fim, o clima é de decisão na Copa Libertadores. O Flamengo recebe o Racing-ARG no Maracanã, às 21h30, no jogo de ida das semifinais. É o primeiro dos dois duelos valendo vaga na grande final do torneio. A partida de volta será na próxima quarta-feira (29/10). Quem avançar enfrenta o vencedor de Palmeiras e LDU-EQU.

Agenda de jogos (22/10)

Champions League

13h45 – Athletic Bilbao x Qarabag Agdam (TNT e HBO Max)

13h45 – Galatasaray x Bodo Glimt (Space e HBO Max)

16h – Atalanta x Slavia Praga (HBO Max)

16h – Bayern de Munique x Club Brugge (HBO Max)

16h – Chelsea x Ajax (HBO Max)

16h – Eintracht Frankfurt x Liverpool (Space e HBO Max)

16h – Real Madrid x Juventus (TNT e HBO Max)

16h – Sporting x Olympique de Marseille (HBO Max)

Campeonato Brasileiro

19h – Bahia x Internacional (Premiere)

Copa Libertadores

21h30 – Flamengo x Racing (Globo, ge tv e Paramount+)

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!