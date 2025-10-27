libertadores:-conmebol-abre-cadastro-para-compra-de-ingressos-da-final

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) iniciou nesta segunda-feira (27/10) o pré-cadastro para pessoas interessadas em adquirir ingressos para a final da Libertadores 2025.

Estádio Monumental de LIma, palco da final da Libertadores.

Flamengo x Racing pela semifinal da Copa Libertadores

Palmeiras joga contra a LDU.

Taça da Copa Libertadores.

A decisão será disputada em 29 de novembro, na cidade de Lima, capital do Peru. A partida contará com os vencedores de Flamengo x Racing e Palmeiras x LDU.

As pré-inscrições estarão disponíveis até o fim da noite de 30 de outubro. O objetivo é que os torcedores sejam avisados com antecedência sobre o início da venda de ingressos. O cadastro pode ser feito através do site indicado pela Conmebol: libertadores.eleventickets.com.