27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Libertadores: Conmebol abre cadastro para compra de ingressos da final

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
libertadores:-conmebol-abre-cadastro-para-compra-de-ingressos-da-final

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) iniciou nesta segunda-feira (27/10) o pré-cadastro para pessoas interessadas em adquirir ingressos para a final da Libertadores 2025.

4 imagensFlamengo x Racing pela semifinal da Copa LibertadoresPalmeiras joga contra a LDU.Taça da Copa Libertadores.Fechar modal.1 de 4

Estádio Monumental de LIma, palco da final da Libertadores.

Marcos Reategui/Getty Images2 de 4

Flamengo x Racing pela semifinal da Copa Libertadores

Gilvan de Souza/Flamengo3 de 4

Palmeiras joga contra a LDU.

Franklin Jacome/Getty Images4 de 4

Taça da Copa Libertadores.

Buda Mendes/Getty Images

Leia também

A decisão será disputada em 29 de novembro, na cidade de Lima, capital do Peru. A partida contará com os vencedores de Flamengo x Racing e Palmeiras x LDU.

As pré-inscrições estarão disponíveis até o fim da noite de 30 de outubro. O objetivo é que os torcedores sejam avisados com antecedência sobre o início da venda de ingressos. O cadastro pode ser feito através do site indicado pela Conmebol: libertadores.eleventickets.com.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost