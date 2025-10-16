16/10/2025
Libertadores: Corinthians mostra bastidores da classificação à final

O Corinthians se classificou para a final da Libertadores Feminina após vitória nos pênaltis sobre a Ferroviária, na última quarta-feira (15/10). Nesta quinta, o clube publicou os bastidores do triunfo, desde a preparação da equipe até o grito aliviado com a confirmação da vaga.

Nessa quarta-feira (15/10), o Corinthians entrou em campo pela semifinal da Libertadores Feminina. A equipe venceu a Ferroviária nos pênaltis e carimbou a vaga na final. Com a classificação, o Alvinegro é o primeiro clube a chegar três vezes consecutivas na decisão da competição.

Antes de conseguir a vaga na finalíssima da Libertadores da atual temporada, o Corinthians havia alcançado a decisão do certame internacional em 2023 e 2024, anos em que levantou a taça da principal competição de clubes da América do Sul.

Com mais uma classificação para a final da Libertadores, o Corinthians deixou para trás outros clubes que chegaram em duas decisões da competição internacional de forma consecutiva: São José (2013 e 2014), Santos (2009 e 2010), Ferroviária (2019 e 2020), Colo-Colo (2011 e 2012) e Palmeiras (2022 e 2023).

Pentacampeão da Libertadores, agora o Corinthians vai em busca do 6º caneco. A equipe enfrenta o Deportivo Cali, da Colômbia, no sábado (18/10), às 20h, no Estádio Florencio Sola, em Banfield, na Argentina.

