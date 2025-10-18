libertadores-feminina:-corinthians-bate-deportivo-cali-e-garante-hexa

Seis vezes Timão. Neste sábado (18/10), Corinthians e Deportivo Cali fizeram a grande final da Libertadores Feminina, no estádio Estádio Florencio Sola, na Argentina. Após um 0 x 0 durante os 90 minutos, as Brabas venceram por 5 x 3 nos pênaltis e levantaram a taça pela 6ª vez.

Mais cedo, a Ferroviária bateu o Colo-Colo por 1 x 0 e garantiu a 3ª colocação da competição. Kati marcou aos 40 segundos de jogo e garantiu a vitória da equipe de Araraquara.

O jogo

A partida começou com as duas equipes buscando espaços na defesa adversária. O Corinthians tinha mais controle da partida e levava mais perigo ao gol da equipe colombiana. No entanto, a goleira Agudelo evitou que o time brasileiro saísse em vantagem.

Nos minutos finais da primeira etapa, Érika aproveitou rebote após cobrança de falta e balançou as redes, mas o gol acabou anulado por impedimento.

No segundo tempo, o Corinthians começou com mais posse de bola e logo aos nos minutos iniciais teve a chance de abrir o placar com Thamires e Jaque. Com o passar do tempo, o Deportivo Cali tomou as rédeas da partida, tendo mais controle das ações em campo.

O time colombiano começou a colecionar boas chances na segunda parte da etapa final. Aos 35 minutos, quase o Deportivo Cali marcou um gol olímpico, mas Jaque tirou de cabeça em cima da linha, impedindo o gol das colombianas.

Título decidido nos pênaltis

O Corinthians começou a disputa de pênaltis marcando com Gabi Zanotti, que converteu a cobrança. O Deportivo Cali empatou e logo em seguida Vic Albuquerque também converteu para as Brabas. Na segunda cobrança das colombianas. Ibargüen chutou no travessão. A partir daí nenhuma jogadora perdeu as penalidades: 5 x 3 e título para a equipe brasileira.