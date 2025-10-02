02/10/2025
Libertadores Feminina: Corinthians inicia busca pelo hexa com empate

Atual campeão da Copa Libertadores de futebol feminino, o Corinthians estreou na competição com um empate por 1 a 1 com o Independiente Dragonas (Equador), na noite desta quinta-feira (2) no Estádio Francisco Sola, em Banfield (Argentina).

Com este resultado, as Brabas do Timão, que buscam o sexto título da competição, dividem a 2ª posição do Grupo A com a equipe equatoriana. A liderança da chave é do Santa Fe (Colômbia), que goleou o Always Ready (Bolívia) por 4 a 0.

As atuais campeãs da Série A1 do Brasileiro Feminino saíram na frente no marcador, graças a gol de pênalti da meio-campista Gabi Zanotti aos 11 minutos do primeiro tempo. Porém, já nos acréscimos da etapa final, o Independiente Dragonas igualou com um chute de Valencia, que fez a bola entrar no ângulo do gol defendido por Nicole.

Estreia com vitória

Quem estreou com vitória na competição foi a Ferroviária. As Guerreiras Grenás superaram a Adiffem (Venezuela) por 1 a 0 no estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón.

Em um confronto muito parelho, a Ferroviária garantiu a vitória graças a um gol contra da zagueira Emperatriz García aos 41 minutos do segundo tempo. A vitória deixou as Guerreiras Grenás na liderança do Grupo B com três pontos.

