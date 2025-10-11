11/10/2025
Libertadores Feminina: onde assistir ao jogo Ferroviária x Del Valle

Escrito por Metrópoles
Tem equipe brasileira em campo neste sábado (11/10) pela Copa Libertadores Feminina. A Ferroviária encara o Dragonas Independiente Del Valle, às 20h, em Buenos Aires, pelas quartas de final da competição.

Na primeira fase, a Ferroviária foi líder do Grupo B, sem dar chances para Boca Juniors, Alianza Lima e Adiffem. O time de Araraquara–SP tem o favoritismo no confronto.

Já o Del Valle foi o segundo colocado do Grupo A, superando Santa Fé e Always Ready, e empatado em pontos com o líder Corinthians.

Onde assistir

O duelo entre Corinthians e Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Libertadores Feminina terá transmissão em TV Fechada (SporTV, XSports) e Streaming (CazeTV).

