Libertadores Feminina: onde assistir ao jogo Ferroviária x Del Valle

Tem equipe brasileira em campo neste sábado (11/10) pela Copa Libertadores Feminina. A Ferroviária encara o Dragonas Independiente Del Valle, às 20h, em Buenos Aires, pelas quartas de final da competição.
Na primeira fase, a Ferroviária foi líder do Grupo B, sem dar chances para Boca Juniors, Alianza Lima e Adiffem. O time de Araraquara–SP tem o favoritismo no confronto.
Já o Del Valle foi o segundo colocado do Grupo A, superando Santa Fé e Always Ready, e empatado em pontos com o líder Corinthians.
Onde assistir
O duelo entre Corinthians e Boca Juniors pelas quartas de final da Copa Libertadores Feminina terá transmissão em TV Fechada (SporTV, XSports) e Streaming (CazeTV).