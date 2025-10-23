Libertadores: Palmeiras não perdia por três de diferença há 30 anos

A LDU venceu o Palmeiras por 3 x 0, nesta quinta-feira (23/10), pela ida da semifinal da Libertadores. A derrota no Estádio Rodrigo Paz Delgado ainda marcou outro momento negativo. O Alviverde não tinha uma derrota por três gols de diferença desde 1995, quando foi eliminado pelo Grêmio nas quartas de final daquele ano.
Veja os melhores momentos do confronto:
A goleada aconteceu no primeiro jogo, quando o Imortal ganhou por 5 x 0. No confronto da volta, o Alviverde venceu por 5 x 1, mas não conseguiu avançar de fase.
Desde então, o Palmeiras perdeu outras 35 vezes na Libertadores, porém, em nenhuma destas derrotas a diferença foi igual ou superior a três gols.