libertadores:-palmeiras-perde-por-3-x-0-e-vira-alvo-de-meme-dos-rivais

A LDU venceu o Palmeiras por 3 x 0, nesta quinta-feira (23/10), em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025. O placar equatoriano foi conquistado ainda no primeiro tempo da partida e se tornou motivo de zoação e risada dos rivais nas redes sociais.
Confira postagens:
“o palmeiras é o time da virada, o palmeiras é o time do amor”
o tal time da virada praticando o esporte hoje: pic.twitter.com/lkdlDRzvdI
— Porcomics (@Porcomics) October 24, 2025
ELE TOMOU
ELE TOMOU 6 GOLS EM 2 PARTIDAS
3 A 0 LDU NO PALMEIRAS
A MAIOR RESENHA DA HISTÓRIA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/djNqDnc6F1
— rodriguesˢᶜᶜᵖ (@NJanfren) October 24, 2025
https://t.co/WMqFdmKFMm pic.twitter.com/Ycgubq6PG7
— Cigarro (@ocigarroo) October 24, 2025
morre aos 111 anos, sociedade esportiva palmeiras.
— castro (@Castroooo00) October 24, 2025
Esta foi apenas a segunda vez que a LDU venceu uma partida por três gols de diferença. O time equatoriano derrotou o Central Córdoba pelo mesmo placar, na última rodada da fase de grupos.
Leia também
-
Villamil marca novamente e LDU faz 3 x 0 no Palmeiras; veja gol
-
LDU abre o placar contra o Palmeiras na Libertadores; assista ao gol
-
Confira escalação do Palmeiras para jogo da semifinal da Libertadores
-
Na Libertadores, Palmeiras e LDU se enfrentam pela 1ª vez em mata-mata
As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque, pelo segundo jogo da semifinal. Com o resultado da ida, a LDU pode perder por até dois gols de diferença e ainda estará garantida na final da competição.