23/10/2025
Libertadores: Palmeiras perde por 3 x 0 e vira alvo de meme dos rivais

A LDU venceu o Palmeiras por 3 x 0, nesta quinta-feira (23/10), em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025. O placar equatoriano foi conquistado ainda no primeiro tempo da partida e se tornou motivo de zoação e risada dos rivais nas redes sociais.

Confira postagens:

“o palmeiras é o time da virada, o palmeiras é o time do amor”

o tal time da virada praticando o esporte hoje: pic.twitter.com/lkdlDRzvdI

— Porcomics (@Porcomics) October 24, 2025

ELE TOMOU

ELE TOMOU 6 GOLS EM 2 PARTIDAS

3 A 0 LDU NO PALMEIRAS

A MAIOR RESENHA DA HISTÓRIA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/djNqDnc6F1

— rodriguesˢᶜᶜᵖ (@NJanfren) October 24, 2025

https://t.co/WMqFdmKFMm pic.twitter.com/Ycgubq6PG7

— Cigarro (@ocigarroo) October 24, 2025

morre aos 111 anos, sociedade esportiva palmeiras.

— castro (@Castroooo00) October 24, 2025

Esta foi apenas a segunda vez que a LDU venceu uma partida por três gols de diferença. O time equatoriano derrotou o Central Córdoba pelo mesmo placar, na última rodada da fase de grupos.

Leia também

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque, pelo segundo jogo da semifinal. Com o resultado da ida, a LDU pode perder por até dois gols de diferença e ainda estará garantida na final da competição.

