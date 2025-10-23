libertadores:-palmeiras-perde-por-3-x-0-e-vira-alvo-de-meme-dos-rivais

A LDU venceu o Palmeiras por 3 x 0, nesta quinta-feira (23/10), em duelo válido pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores 2025. O placar equatoriano foi conquistado ainda no primeiro tempo da partida e se tornou motivo de zoação e risada dos rivais nas redes sociais.

“o palmeiras é o time da virada, o palmeiras é o time do amor” o tal time da virada praticando o esporte hoje: pic.twitter.com/lkdlDRzvdI — Porcomics (@Porcomics) October 24, 2025

ELE TOMOU ELE TOMOU 6 GOLS EM 2 PARTIDAS 3 A 0 LDU NO PALMEIRAS A MAIOR RESENHA DA HISTÓRIA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/djNqDnc6F1 — rodriguesˢᶜᶜᵖ (@NJanfren) October 24, 2025

morre aos 111 anos, sociedade esportiva palmeiras. — castro (@Castroooo00) October 24, 2025

Esta foi apenas a segunda vez que a LDU venceu uma partida por três gols de diferença. O time equatoriano derrotou o Central Córdoba pelo mesmo placar, na última rodada da fase de grupos.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30/10), às 21h30, no Allianz Parque, pelo segundo jogo da semifinal. Com o resultado da ida, a LDU pode perder por até dois gols de diferença e ainda estará garantida na final da competição.