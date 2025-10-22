Libertadores: quanto Flamengo e Palmeiras podem ganhar com ida à final

Flamengo e Palmeiras representam o Brasil na Libertadores. As equipes disputam a semifinal da competição nesta semana, contra Racing e LDU, respectivamente. Se avançaram à final do torneio, os times recebem a quantia de US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 12,4 milhões na cotação atual).

A Conmebol, entidade responsável pela competição, anunciou o aumento de US$ 1 milhão para o campeão pela vitória na final. Assim, a equipe que conquistar a “glória eterna” pode atingir o somatório de aproximadamente R$ 170 milhões pela campanha vitoriosa.

Flamengo e Palmeiras podem fazer a final da Libertadores

Arrascaeta marcou contra o Palmeiras no último jogo

Equipes lideram o Brasileirão 2025

Vitor Roque é artilheiro do Palmeiras

Abel Ferreira tem duas libertadores com o Verdão

Premiação da Libertadores 2025 por fase



Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão

Quartas de final: US$ 1,7 milhão

Semifinal: US$ 2,3 milhões

Vice-campeão: US$ 7 milhões

Por terem chegado à semifinal, Flamengo e Palmeiras já somam US$ 8,25 milhões (em torno de R$44 milhões). O time Alviverde tem um extra nesse valor, pelas vitórias conquistadas ainda na primeira fase do torneio.

O duelo que abre a semifinal é entre Flamengo x Racing. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22/10), às 21h30, no Maracanã. Na quinta-feira (23/10), o Palmeiras recebe a LDU, no Allianz Parque, para o primeiro encontro entre os times.