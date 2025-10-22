22/10/2025
Universo POP
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena

Libertadores: quanto Flamengo e Palmeiras podem ganhar com ida à final

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
libertadores:-quanto-flamengo-e-palmeiras-podem-ganhar-com-ida-a-final

Flamengo e Palmeiras representam o Brasil na Libertadores. As equipes disputam a semifinal da competição nesta semana, contra Racing e LDU, respectivamente. Se avançaram à final do torneio, os times recebem a quantia de US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 12,4 milhões na cotação atual).

A Conmebol, entidade responsável pela competição, anunciou o aumento de US$ 1 milhão para o campeão pela vitória na final. Assim, a equipe que conquistar a “glória eterna” pode atingir o somatório de aproximadamente R$ 170 milhões pela campanha vitoriosa.

5 imagensArrascaeta marcou contra o Palmeiras no último jogoEquipes lideram o Brasileirão 2025Vitor Roque é artilheiro do PalmeirasAbel Ferreira tem duas libertadores com o VerdãoFechar modal.1 de 5

Flamengo e Palmeiras podem fazer a final da Libertadores

Pedro Loureiro/Sports Press Photo/Getty Images2 de 5

Arrascaeta marcou contra o Palmeiras no último jogo

Adriano Fontes/Flamengo3 de 5

Equipes lideram o Brasileirão 2025

Wagner Meier/Getty Images4 de 5

Vitor Roque é artilheiro do Palmeiras

Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images5 de 5

Abel Ferreira tem duas libertadores com o Verdão

Cesar Greco/Palmeiras

Leia também

Premiação da Libertadores 2025 por fase


Fase de grupos: US$ 3 milhões fixos + US$ 330 mil por vitória
Oitavas de final: US$ 1,25 milhão
Quartas de final: US$ 1,7 milhão
Semifinal: US$ 2,3 milhões
Vice-campeão: US$ 7 milhões

Por terem chegado à semifinal, Flamengo e Palmeiras já somam US$ 8,25 milhões (em torno de R$44 milhões). O time Alviverde tem um extra nesse valor, pelas vitórias conquistadas ainda na primeira fase do torneio.

O duelo que abre a semifinal é entre Flamengo x Racing. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (22/10), às 21h30, no Maracanã. Na quinta-feira (23/10), o Palmeiras recebe a LDU, no Allianz Parque, para o primeiro encontro entre os times.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost