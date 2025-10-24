24/10/2025
Universo POP
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”

Libertadores terá um campeão da Copa do Mundo após 12 anos. Confira

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
libertadores-tera-um-campeao-da-copa-do-mundo-apos-12-anos.-confira

A Copa Libertadores de 2026 ganhará um brilho especial. O Rosário Central confirmou sua classificação para o torneio continental, e, com isso, Ángel Di María voltará a disputar a principal competição da América do Sul pelo clube que o revelou.

A classificação para a competição continental marca o retorno de um jogador campeão de Copa do Mundo na disputa após 12 anos. O último jogador com esse posto que esteve na competição foi Ronaldinho Gaúcho, quando venceu a Libertadores de 2013 com o Atlético-MG.

Leia também

3 imagensDi Maria vai jogar a LibertadoresRosario Central venceu por 1 x 0 e garantiu vaga para a LibertadoresFechar modal.1 de 3

Rosario Central 2025

Reprodução / X2 de 3

Di Maria vai jogar a Libertadores

Reprodução / X3 de 3

Rosario Central venceu por 1 x 0 e garantiu vaga para a Libertadores

Reprodução / X

A vaga na Libertadores 2026 foi garantida pelo Rosario Central após a vitória crucial por 1 x 0 nesta sexta-feira (24/10) em jogo remarcado contra o Sarmiento. O único gol da partida foi marcado pelo próprio jogador, de pênalti.

Com este resultado, o time se junta ao Platense, campeão do Torneio Apertura, como o segundo clube argentino com presença garantida na próxima edição.

Para o astro argentino, a Libertadores 2026 terá um sabor de reencontro. Aos 18 anos, no início de sua carreira, Di María disputou a competição em 2006, também pelo Rosario Central. Foi a única experiência do jogador no torneio, antes de iniciar sua trajetória pelo futebol europeu, com as camisas de Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost