Libertadores terá um campeão da Copa do Mundo após 12 anos. Confira

A Copa Libertadores de 2026 ganhará um brilho especial. O Rosário Central confirmou sua classificação para o torneio continental, e, com isso, Ángel Di María voltará a disputar a principal competição da América do Sul pelo clube que o revelou.

A classificação para a competição continental marca o retorno de um jogador campeão de Copa do Mundo na disputa após 12 anos. O último jogador com esse posto que esteve na competição foi Ronaldinho Gaúcho, quando venceu a Libertadores de 2013 com o Atlético-MG.

A vaga na Libertadores 2026 foi garantida pelo Rosario Central após a vitória crucial por 1 x 0 nesta sexta-feira (24/10) em jogo remarcado contra o Sarmiento. O único gol da partida foi marcado pelo próprio jogador, de pênalti.

Com este resultado, o time se junta ao Platense, campeão do Torneio Apertura, como o segundo clube argentino com presença garantida na próxima edição.

Para o astro argentino, a Libertadores 2026 terá um sabor de reencontro. Aos 18 anos, no início de sua carreira, Di María disputou a competição em 2006, também pelo Rosario Central. Foi a única experiência do jogador no torneio, antes de iniciar sua trajetória pelo futebol europeu, com as camisas de Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e Juventus.