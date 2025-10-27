Libra: confira o horóscopo de hoje (27/10) para seu signo

Ventos soprarão a seu favor nesta semana, que trará decisões financeiras e melhor administração dos seus recursos. Conte com visão estratégica, suporte da família, determinação e mais disciplina.

Estratégias inteligentes abrirão portas na carreira, você poderá firmar um contrato promissor ou lançar um empreendimento ambicioso. Três signos que precisam lidar melhor com colegas de trabalho

Os doze signos do zodíaco são constelações de estrelas que estão na mesma posição e são visíveis do planeta Terra ao longo de todo o ano

O signo de Áries é conhecido pelo senso de liderança, autonomia e pioneirismo, assim como pela sua coragem e autoconfiança

Os taurinos têm a terra como elemento e são conhecidos por gostar de aproveitar os prazeres da vida, como comer e dormir

O signo de Gêmeos é comunicativo, sociável e inteligente

Representado por um caranguejo, este signo pode ser mais reservado e cauteloso, protegendo suas emoções

Os leoninos apresentam como características a criatividade, o carisma e a generosidade

Conhecidos pelo senso de organização, os virginianos são determinados, trabalhadores e disciplinados

O signo de Libra é regido pelo elemento ar e tem como características associadas a ele a sociabilidade, a inteligência e a capacidade de apreciar a beleza

O signo de Escorpião é representado pelo animal de mesmo nome e tem o elemento de água como seu regente

Sagitarianos também prezam pela autonomia, a liberdade e pela espontaneidade. Além disso, é um signo relacionado à impulsividade

Os capricornianos também são trabalhadores, ambiciosos e práticos. Outras características são a busca pela estabilidade, segurança e a capacidade visionária

Os aquarianos também têm uma energia mais mental, que confere algumas características relacionadas ao signo, como capacidade analítica, lógica e objetiva

Representado por dois peixes, o último signo do zodíaco é conhecido por ser sonhador, intuitivo e conectado a emoções

