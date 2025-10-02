Líder contra o 3º colocado e reencontro de Gabigol: os jogos do Brasileirão desta quinta (2)

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro movimenta a noite desta quinta-feira (2/10). Serão três partidas importantes que envolvem do topo à parte de baixo da tabela. O destaque é o confronto entre Flamengo x Cruzeiro, líder e 3º colocado na competição. O jogo também marca o reencontro de Gabriel Barbosa, o Gabigol, com a torcida rubro-negra no Maracanã.

Às 19h, o Vitória recebe o Ceará no Barradão, em confronto direto contra a zona de rebaixamento. Os mandantes, em 18º, precisam da vitória para ensaiar a fuga do Z4. Já a equipe cearense, em 11º com 31 pontos, vive uma situação complexa: enquanto uma sequência ruim a coloca entre os aspirantes à Série B, uma vitória permite sonhar com o pelotão da frente.

Gabigol marca contra o Cruzeiro, em 2019. Atacante passou a vestir a camisa celeste em 2025. De visitante, Cruzeiro vence Atlético e sai na frente na Copa do Brasil FLAMENGO X GREMIO – CAMPEONATO BRASILEIRO

Na sequência, às 19h30, o Fortaleza enfrenta o São Paulo no Castelão. Na beira do campo, dois ex-atacantes argentinos comandam o duelo: Martín Palermo e Hernán Crespo. Apesar de amargar a vice-lanterna, o Leão vem de duas vitórias em três jogos. Por outro lado, o Tricolor Paulista, em 8º, vem de quatro derrotas consecutivas.

Fechando o dia, o grande jogo da rodada: o Flamengo encara o Cruzeiro no Maracanã, às 20h30. A partida coloca o líder e o 3º colocado frente a frente em um duelo fundamental na briga pelo título. Se vencer, o Rubro-Negro dispara e coloca cinco pontos de distância para o Palmeiras e sete para o adversário do dia. Já a vitória celeste deixaria o clube um ponto atrás do líder e a frente do Alviverde.

Além disso, o duelo marca o reencontro de Gabriel Barbosa com a torcida do Flamengo. É a primeira partida dele contra o ex-clube no Maracanã desde a saíde, anunciada em janeiro. No primeiro turno, Gabigol marcou de pênalti nos acréscimos e deu a vitória ao Cabuloso.

Os jogos desta quinta (2)

Campeonato Brasileiro

19h00 – Vitória x Ceará (Premiere)

19h30 – Fortaleza x São Paulo (Record, CazéTV e Premiere)

20h30 – Flamengo x Cruzeiro (Sportv e Premiere)