02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Líder contra o 3º colocado e reencontro de Gabigol: os jogos do Brasileirão desta quinta (2)

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lider-contra-o-3o-colocado-e-reencontro-de-gabigol:-os-jogos-do-brasileirao-desta-quinta-(2)

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro movimenta a noite desta quinta-feira (2/10). Serão três partidas importantes que envolvem do topo à parte de baixo da tabela. O destaque é o confronto entre Flamengo x Cruzeiro, líder e 3º colocado na competição. O jogo também marca o reencontro de Gabriel Barbosa, o Gabigol, com a torcida rubro-negra no Maracanã.

Às 19h, o Vitória recebe o Ceará no Barradão, em confronto direto contra a zona de rebaixamento. Os mandantes, em 18º, precisam da vitória para ensaiar a fuga do Z4. Já a equipe cearense, em 11º com 31 pontos, vive uma situação complexa: enquanto uma sequência ruim a coloca entre os aspirantes à Série B, uma vitória permite sonhar com o pelotão da frente.

Veja as fotos

Alexandre Vidal/Flamengo
Gabigol marca contra o Cruzeiro, em 2019. Atacante passou a vestir a camisa celeste em 2025.Alexandre Vidal/Flamengo
Reprodução/Canva
Opções de jogos vão do Brasil ao restante do mundo.Reprodução/Canva
Reprodução/Canva
Jogos começam às 8h30 e vão até o final do dia.Reprodução/Canva
Gustavo Aleixo/Cruzeiro
De visitante, Cruzeiro vence Atlético e sai na frente na Copa do BrasilGustavo Aleixo/Cruzeiro
Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
FLAMENGO X GREMIO – CAMPEONATO BRASILEIROFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Leia Também

Na sequência, às 19h30, o Fortaleza enfrenta o São Paulo no Castelão. Na beira do campo, dois ex-atacantes argentinos comandam o duelo: Martín Palermo e Hernán Crespo. Apesar de amargar a vice-lanterna, o Leão vem de duas vitórias em três jogos. Por outro lado, o Tricolor Paulista, em 8º, vem de quatro derrotas consecutivas.

Fechando o dia, o grande jogo da rodada: o Flamengo encara o Cruzeiro no Maracanã, às 20h30. A partida coloca o líder e o 3º colocado frente a frente em um duelo fundamental na briga pelo título. Se vencer, o Rubro-Negro dispara e coloca cinco pontos de distância para o Palmeiras e sete para o adversário do dia. Já a vitória celeste deixaria o clube um ponto atrás do líder e a frente do Alviverde.

Além disso, o duelo marca o reencontro de Gabriel Barbosa com a torcida do Flamengo. É a primeira partida dele contra o ex-clube no Maracanã desde a saíde, anunciada em janeiro. No primeiro turno, Gabigol marcou de pênalti nos acréscimos e deu a vitória ao Cabuloso.

Os jogos desta quinta (2)

Campeonato Brasileiro

  • 19h00 – Vitória x Ceará (Premiere)
  • 19h30 – Fortaleza x São Paulo (Record, CazéTV e Premiere)
  • 20h30 – Flamengo x Cruzeiro (Sportv e Premiere)

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost