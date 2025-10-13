13/10/2025
Líder da oposição de Israel nega genocídio e fome na guerra em Gaza

O líder da oposição de Israel, Yair Lapid, afirmou, nesta segunda-feira (13/10), que não houve genocídio e fome intencional durante esses dois anos de guerra. Segundo ele, o mundo foi manipulado por especialistas em propaganda financiados pelo dinheiro do terror e que, com o fim da guerra, há uma “chance de aprender com os fatos”.

A declaração ocorreu no parlamento de Israel, onde o líder norte-americano, Donald Trump, está no momento para acompanhar pessoalmente as negociações entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que resultaram em um cessar-fogo.

O que está acontecendo?

  • Após o cessar-fogo entre Israel e o Hamas ser alcançado, Donald Trump está no Oriente Médio para acompanhar de perto as assinaturas.
  • Na madrugada desta segunda, o grupo palestino Hamas libertou 20 reféns que estavam em seu poder desde o início da guerra com Israel.
  • A libertação faz parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo. Ao fim do cumprimento dos termos acordados na primeira etapa, outros pontos do plano de paz começam a serem abordados.

Lapid também destacou que esses dois anos de guerra foram terríveis, mas que também fizeram com que Israel redescobrisse a sua grandeza.

“Nós lembramos como os nossos pilotos são bons para controlar os nossos céus sobre Irã, como a nossa indústria lidera o mundo na tecnologia, como a nossa sociedade civil nos permite ajudar toda vítima da guerra”, afirmou.

O líder também elogiou o presidente norte-americano dizendo ver nele um homem de negócios. “Senhor presidente, eu vejo um homem de negócios no senhor, aquele que faz negociações. Se eu pudesse investir em alguma coisa hoje, seria em Israel”, destacou.

