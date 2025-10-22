Líder de Bocalom alfineta vereador após críticas à prefeitura: “Quer vir pra base e tá com mimimi”

O líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Márcio Mustafá (PSDB), falou com exclusividade ao ContilNet, nesta quarta-feira (22), sobre as recentes críticas feitas pelo oposicionista Fábio Araújo (MDB) ao programa 1001 Dignidades e ao secretário municipal de Assistência Social, João Marcos Luz.
Na sessão da última terça-feira (21), Fábio voltou a chamar o então secretário de “eterno suplente e mentiroso”, após vídeo publicado nas redes sociais, em que João Marcos surge chamando vereadores do MDB de difamadores, por fiscalizarem madeiras do programa.
Mustafá criticou a postura do colega, e em tom humorado afirmou que o colega parlamentar estaria de mimimi.
“O meu amigo, o meu parceiro, o Fábio Araújo, que eu amo tanto, eu acho que ele quer vir pro lado de cá. Ele quer vir pra base e tá com o mimimi”, brincou o líder.
Mustafá, que assumiu recentemente a liderança da prefeitura, também repercutiu uma fala do vereador Neném Almeida, que em fala no plenário, também na última terça, afirmou querer que o ex-líder da prefeitura, na legislatura anterior, voltasse à câmara para embate direto no plenário.
“Na realidade, eu acho que é uma conversa de bestas. A resolve as coisas no mundo das ideias, do planejamento e da organização”, completou.