Líder do partido de Tarcísio apoia indicação de Messias para o STF

O líder do Republicanos no Senado, Mecias de Jesus (Republicanos-RR), manifestou apoio à indicação do advogado-geral da União do governo Lula, Jorge Messias, à vaga deixada por Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

“A indicação de um ministro do STF é uma decisão que exige equilíbrio, preparo e compromisso com o país. Acredito na capacidade técnica e na competência de Jorge Messias, que tem feito um grande trabalho na AGU. Por isso, vou votar e trabalhar para que ele seja eleito ministro do Supremo”, disse o parlamentar, que compõem o mesmo partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O Republicanos está na oposição ao governo Lula, mas é liderado por políticos evangélicos. E Jorge Messias é evangélico.

A escolha de Messias é dada como certa e deve ser oficializada após o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de viagem à Ásia, na semana que vem. Após o anúncio, a indicação precisa ser avalizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pelo plenário do Senado.

Na Casa Alta, uma ala tem feito campanha pela nomeação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Um dos defensores dessa ideia é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Na última segunda-feira (20/10), ele se reuniu com Lula para discutir a indicação ao STF.

De acordo com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), Alcolumbre defendeu o nome de Pacheco para substituir Barroso, que deixou a Corte no último sábado (18/10). No entanto, aliados dizem que o presidente está convencido pela indicação do advogado-geral da União.