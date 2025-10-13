Líder do PL sobre vaga no STF: “Para o parlamento, é melhor Pacheco”

Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) vê o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como opção “melhor” para o Parlamento do que o ministro da AGU, Jorge Messias, na disputa por vaga no STF.

Pacheco e Messias são apontados hoje como os nomes favoritos para serem indicados pelo presidente Lula para a vaga de Luís Roberto Barroso – o ministro anunciou na quinta-feira (9/10) que se aposentará da Corte.

“Para o parlamento, é melhor Pacheco. Ele tem relações. Hoje é senador e já foi deputado”, afirmou o líder do PL à coluna.

Integrante da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes avalia que Messias, que também é evangélico, não agrada a bancada. “Evangélico de esquerda que não tem interlocução não vai agradar a frente evangélica”, pontuou.

Messias é apontado como favorito

Apesar da resistência dos evangélicos, Messias é apontado por auxiliares de Lula como o favorito para a vaga de Barroso. O ministro da AGU conta com a confiança do presidente e de diversas lideranças do PT, de quem é próximo.

Já Pacheco conta como principais cabos eleitorais o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e os ministros do Supremo Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, atual decano da Corte.

Além de Pacheco e Messias, integrantes do próprio governo e de tribunais superiores de Brasília passaram a apontar o atual ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho, como opção para o STF.