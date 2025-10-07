Líder do prefeito e vereador da oposição saíram no tapa por conta de um projeto que está na CCJ

A briga entre os vereadores Denis Barros e Maycon Machado, ocorrida na noite desta terça-feira (7) durante sessão na Câmara de Sena Madureira, teve origem em conflitos políticos e divergências sobre a tramitação de um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Maycon.

Antes do confronto físico, o clima já era tenso. Durante a sessão, Maycon teria criticado repetidamente a atuação de Denis, questionando sua experiência, conhecimento sobre o regimento da Câmara e a forma como conduz seu trabalho. Também houve acusações sobre suposta distribuição de medicamentos, que teriam sido interpretadas como tentativa de influenciar votações, aumentando ainda mais o atrito entre os dois parlamentares.

O histórico de desentendimentos culminou na confusão física registrada nesta terça-feira, quando a divergência sobre o projeto e a disputa política se intensificaram, resultando em socos, murros e chutes dentro do plenário.

O episódio evidenciou o clima de instabilidade e rivalidade política na Câmara Municipal, marcado pelo confronto entre a base aliada do prefeito Gerlen Diniz e os vereadores da oposição. Até o momento, a Câmara de Sena Madureira ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido nem sobre eventuais medidas disciplinares.

Veja o vídeo: