07/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Líder do prefeito e vereador da oposição saíram no tapa por conta de um projeto que está na CCJ

O histórico de desentendimentos culminou na confusão física registrada nesta terça-feira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A briga entre os vereadores Denis Barros e Maycon Machado, ocorrida na noite desta terça-feira (7) durante sessão na Câmara de Sena Madureira, teve origem em conflitos políticos e divergências sobre a tramitação de um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Maycon.

Antes do confronto físico, o clima já era tenso. Durante a sessão, Maycon teria criticado repetidamente a atuação de Denis, questionando sua experiência, conhecimento sobre o regimento da Câmara e a forma como conduz seu trabalho. Também houve acusações sobre suposta distribuição de medicamentos, que teriam sido interpretadas como tentativa de influenciar votações, aumentando ainda mais o atrito entre os dois parlamentares.

Início da confusão na Câmara/Foto: Reprodução

O histórico de desentendimentos culminou na confusão física registrada nesta terça-feira, quando a divergência sobre o projeto e a disputa política se intensificaram, resultando em socos, murros e chutes dentro do plenário.

O episódio evidenciou o clima de instabilidade e rivalidade política na Câmara Municipal, marcado pelo confronto entre a base aliada do prefeito Gerlen Diniz e os vereadores da oposição. Até o momento, a Câmara de Sena Madureira ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido nem sobre eventuais medidas disciplinares.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost