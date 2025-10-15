15/10/2025
Líder do PT aciona PGR contra Michelle Bolsonaro, que reage: "Ele me ama"

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (PT-RJ), acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nessa terça-feira (14/10) por crimes contra a administração pública e atos de improbidade administrativa. Nesta quinta-feira (15/10), ela repostou uma publicação com a notícia, acompanhada da frase “Ele me ama” e um emoji de risada.

Segundo Lindbergh, os crimes teriam sido cometidos no programa Pátria Voluntária, criado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com Michelle à frente.

No documento, Lindbergh Farias afirmou que, em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a pedido do Congresso, “constatou-se que o programa operou sem amparo constitucional e legal, permitindo à Casa Civil gerir e destinar recursos financeiros privados arrecadados por meio de campanhas públicas, sem controle orçamentário, sem publicidade dos atos e sem critérios objetivos de seleção das entidades beneficiadas”.

