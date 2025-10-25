Líder do tráfico na divisa do Acre com Bolívia e Peru é preso em operação e será transferido para a capital

Denis Oliveira da Silva, conhecido como “Chico”, considerado o principal líder criminoso da região de fronteira entre o Acre, Bolívia e Peru, foi preso na sexta-feira (24) durante uma operação da Polícia Civil em Assis Brasil. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, da Coordenação de Recursos Especiais (CORE) e das delegacias de Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

De acordo com as investigações, “Chico” comandava o tráfico de drogas em Assis Brasil e em grande parte da faixa de fronteira com os países vizinhos. Ele também é apontado como responsável por três homicídios recentes, além de ordenar execuções e ataques contra rivais, incluindo indígenas.

No momento da prisão, o criminoso estava armado com uma pistola calibre 9 mm, que, segundo a polícia, foi utilizada em execuções na região.

Por conta do risco à população, “Chico” será transferido para Rio Branco e ficará detido na Unidade de Reintegração Social Antônio Amaro Alves, de segurança máxima. Ele responderá pelos crimes de homicídio, tráfico internacional de drogas, porte ilegal de arma de uso restrito, liderança em organização criminosa, tentativa de homicídio, associação ao tráfico e corrupção de menores.