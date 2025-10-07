07/10/2025
Líder extrativista Nenzinho lamenta morte de seu Gonzaga: “Sempre defendeu os extrativistas”

Os moradores das diferentes comunidades do rio Caeté, em Sena Madureira, estão de luto em razão do falecimento do ex-seringueiro Francisco Pereira de Moura, 84 anos, conhecido como seu “Gonzaga”. Ele era um dos moradores mais antigos do rio Caeté.

Aos 84 anos, seu Gonzaga estava há alguns dias internado | Foto: Reprodução

O presidente da associação Cazumbá, Nenzinho, lamentou profundamente o ocorrido. Ele salientou que seu Gonzaga ajudou na criação da Reserva Cazumbá-Iracema e sempre foi um ferrenho defensor dos extrativistas.

“Ao longo da vida, ele lutou muito pelas população tradicionais (os extrativistas). Batalhou pelos direitos da terra e ajudou bastante nesse sentido. Hoje, temos certo apoio dos órgãos, mas em décadas passadas a situação era diferente. Seu Gonzaga era muito direito em seus negócios e um morador bastante respeitado no rio Caeté. Trata-se de uma grande perda para todos nós. Que Deus conforte os familiares e amigos nesse momento de dor”, salientou.

Aos 84 anos, seu Gonzaga estava há alguns dias internado no hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e faleceu na tarde de ontem.
Seu corpo será sepultado na manhã desta terça-feira (7). Ele era pai de 6 filhos, sendo 4 homens e 2 mulheres.

