Líder extrativista Nenzinho lamenta morte de seu Gonzaga: “Sempre defendeu os extrativistas”

Os moradores das diferentes comunidades do rio Caeté, em Sena Madureira, estão de luto em razão do falecimento do ex-seringueiro Francisco Pereira de Moura, 84 anos, conhecido como seu “Gonzaga”. Ele era um dos moradores mais antigos do rio Caeté.

O presidente da associação Cazumbá, Nenzinho, lamentou profundamente o ocorrido. Ele salientou que seu Gonzaga ajudou na criação da Reserva Cazumbá-Iracema e sempre foi um ferrenho defensor dos extrativistas.

“Ao longo da vida, ele lutou muito pelas população tradicionais (os extrativistas). Batalhou pelos direitos da terra e ajudou bastante nesse sentido. Hoje, temos certo apoio dos órgãos, mas em décadas passadas a situação era diferente. Seu Gonzaga era muito direito em seus negócios e um morador bastante respeitado no rio Caeté. Trata-se de uma grande perda para todos nós. Que Deus conforte os familiares e amigos nesse momento de dor”, salientou.

Aos 84 anos, seu Gonzaga estava há alguns dias internado no hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, e faleceu na tarde de ontem.

Seu corpo será sepultado na manhã desta terça-feira (7). Ele era pai de 6 filhos, sendo 4 homens e 2 mulheres.