27/10/2025
Líder indígena acreano participa da abertura da exposição ‘Amazônia’, na Alemanha

Liderança Ashaninka representa os povos da floresta em evento no Rautenstrauch-Joest-Museum, em Colônia

Entre os dias 27 de outubro e 1º de novembro, Francisco Piyãko, liderança do povo Ashaninka e coordenador da Organização Povos Indígenas do Juruá (OPIRJ), estará na Colônia, na Alemanha, para participar da abertura da exposição Amazônia, de Sebastião Salgado, no Rautenstrauch-Joest-Museum.

Francisco Piyãko e Sebastião Salgado/Foto: Reprodução

O convite para o evento partiu do próprio fotógrafo, e Francisco vê a participação como uma oportunidade especial de conexão com o legado de Salgado. “Mesmo ele tendo feito a passagem, é como se eu estivesse indo visitá-lo, encontrar com ele”, disse.

Piyãko destacou a importância de eventos como este para a defesa da floresta e dos povos indígenas, reafirmando o compromisso com a preservação da Amazônia e o fortalecimento das comunidades tradicionais.

O evento reúne obras de um dos fotógrafos mais reconhecidos mundialmente e reforça o diálogo sobre meio ambiente, cultura e identidade.

