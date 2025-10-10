10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Líder PL traça estratégia para votar anistia e calcula ter 278 votos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) se diz otimista quanto às chances de conseguir aprovar a anistia — e não a dosimetria das penas — aos condenados pelo 8 de Janeiro.

A estratégia já foi definida por Sóstenes. Apesar das críticas de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o líder do PL apresentará um destaque para ser votado antes do texto da “dosimetria” de Paulinho da Força (Solidariedade-SP).

3 imagensSóstenes Cavalcante (PL-RJ)Sóstenes CavalcanteFechar modal.1 de 3

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Igo Estrela/Metrópoles. @igoestrela2 de 3

Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Igo Estrela/Metrópoles. @igoestrela3 de 3

Sóstenes Cavalcante

Igo Estrela/Metrópoles. @igoestrela

O destaque, explica Sóstenes, trará um substitutivo, elaborado por ele próprio, que propõe anistiar os supostos crimes por meio de um marco temporal. E, segundo ele, já haveria votos suficientes para aprovação.

O líder do PL calcula que 278 deputados devem votar a favor de anistiar quem participou no 8 de Janeiro, além de Jair Bolsonaro e dos outros condenados pelo STF no “núcleo crucial” do inquérito do golpe.

Leia também

Pelas contas de Sóstenes, além dos votos do PL, haverá apoios no PP e no União Brasil, que desembarcaram recentemente do governo Lula. O líder também conta com as bancadas do Republicanos e do PSD.

No cenário idealizado por Sóstenes, a dosimetria das penas sequer seria votada e o texto seguiria para o Senado, onde bolsonaristas terão de travar uma nova batalha para convencer Davi Alcolumbre (União-AP) a pautar a proposta.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost