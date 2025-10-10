Líder PL traça estratégia para votar anistia e calcula ter 278 votos

Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (RJ) se diz otimista quanto às chances de conseguir aprovar a anistia — e não a dosimetria das penas — aos condenados pelo 8 de Janeiro.
A estratégia já foi definida por Sóstenes. Apesar das críticas de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o líder do PL apresentará um destaque para ser votado antes do texto da “dosimetria” de Paulinho da Força (Solidariedade-SP).
O destaque, explica Sóstenes, trará um substitutivo, elaborado por ele próprio, que propõe anistiar os supostos crimes por meio de um marco temporal. E, segundo ele, já haveria votos suficientes para aprovação.
O líder do PL calcula que 278 deputados devem votar a favor de anistiar quem participou no 8 de Janeiro, além de Jair Bolsonaro e dos outros condenados pelo STF no “núcleo crucial” do inquérito do golpe.
Pelas contas de Sóstenes, além dos votos do PL, haverá apoios no PP e no União Brasil, que desembarcaram recentemente do governo Lula. O líder também conta com as bancadas do Republicanos e do PSD.
No cenário idealizado por Sóstenes, a dosimetria das penas sequer seria votada e o texto seguiria para o Senado, onde bolsonaristas terão de travar uma nova batalha para convencer Davi Alcolumbre (União-AP) a pautar a proposta.