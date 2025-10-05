05/10/2025
Liderança do Brasileirão pode ter alteração neste domingo (5/10). Veja

Neste domingo (5/10), o Campeonato Brasileiro terá seis jogos válidos pela 27ª rodada. Os três primeiros colocados do certame, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, em campo e o Alviverde tentará roubar a liderança do rubro-negro.

O Flamengo, que enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, às 18h30, é o líder com 55 pontos em 25 partidas disputadas. Já o Palmeiras, que tem 52 pontos e um jogo a menos, pode assumir a liderança. Para isso, o Verdão precisa vencer o clássico contra o São Paulo, no MorumBis, e torcer para um tropeço do carioca.

O Cruzeiro não pode assumir a liderança, mas pode se manter na cola dos adversários. A equipe, que joga contra o Sport, às 20h30, está na terceira posição, com 51 pontos. A Raposa já jogou as 26 partidas possíveis.

O Flamengo joga contra o Bahia
O Cruzeiro joga contra o lanterna do campeonato, Sport, no Mineirão

O Palmeiras pega o São Paulo

Luciano Bisbal/Getty Images2 de 3

O Flamengo joga contra o Bahia

Gilvan de Souza/Flamengo3 de 3

O Cruzeiro joga contra o lanterna do campeonato, Sport, no Mineirão

Thaís Magalhães/Cruzeiro

Critério de desempate do Brasileirão em ordem

Número de vitórias, saldo de gols, gols marcados, confronto direto, menos cartões vermelhos, menos cartões amarelos e sorteio.

Briga pelo rebaixamento

Do outro lado da tabela, Juventude e Fortaleza jogam às 18h30. O time de Caxias do Sul ocupa a 18ª posição, com 23 pontos, enquanto o time treinado por Palermo está em 19º, com 21. Mesmo em caso de vitória, ambos permanecem no Z-4, mas podem reduzir a desvantagem em relação ao 16º colocado.

Jogos do Brasileirão neste domingo (5/10)

  • São Paulo x Palmeiras – 16h
  • Vasco x Vitória – 16h
  • Bahia x Flamengo – 18h30
  • Juventude x Fortaleza – 18h30
  • Ceará x Santos – 20h30
  • Cruzeiro x Sport 20h

 

