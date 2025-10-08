Lideranças do Comando Vermelho são presas em megaoperação no Acre

A Polícia Militar do Acre (PMAC) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) realizaram nesta quarta-feira (8) a Operação Hemostasia, voltada ao enfrentamento do Comando Vermelho no estado. A ação, deflagrada de forma integrada entre as instituições, cumpriu 26 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão em Rio Branco, expedidos pelo Juízo das Garantias.

O coordenador do GAECO no Acre, Bernardo Albano, explicou que a operação teve como foco atingir a cúpula da facção. “Hoje foi deflagrada a Operação Hemostasia, com o cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão e também três mandados de prisão contra pessoas identificadas como lideranças dessa organização criminosa de origem no Rio de Janeiro, mas com ramificações em toda a região Norte e no estado do Acre”, afirmou.

Segundo ele, os alvos eram conhecidos como “frentes”, responsáveis pela gestão do grupo no estado.

“Recebemos três mandados de prisão expedidos pelo Juízo de Garantias contra pessoas apontadas como lideranças, os denominados frentes, aqueles que fazem a gestão da organização criminosa”, destacou.

Albano ressaltou ainda que a investigação foi sustentada por informações técnicas. “O objetivo dessa operação é fruto de um trabalho de análise de documentos, de mídias, de provas telemáticas. Foi justamente esse trabalho conjunto, aliado à capacidade de inteligência da Polícia Militar, que nos auxiliou a identificar os alvos e chegar às lideranças”, disse. Ele completou que, durante o cumprimento das ordens judiciais, “foram efetuados dois flagrantes por tráfico de drogas, ambos envolvendo cocaína”.

A coronel Jokebede, da PMAC, afirmou que a ação traz reflexos diretos para a segurança da população. “Obviamente, para o cidadão, isso tem um resultado muito positivo, na medida em que tira de circulação pessoas que estão ali promovendo crimes, que estão se articulando para cobrar tarifas de comerciantes. Há uma série de comportamentos criminosos que a gente vê acontecendo nas comunidades e que essas operações, pela frequência com que vêm sendo realizadas, ajudam a conter”, declarou.

Ela ressaltou que o trabalho exige preparação de longo prazo.

“Existe um esforço muito grande que não aparece antes das operações, um trabalho de meses, árduo, dedicado, técnico, para poder resultar nesses mandados”, disse.

Para a PM, segundo Jokebede, a operação é um avanço importante. “Tem um aspecto bastante produtivo, principalmente nesse sentido de retirar de circulação pessoas que causam muitos problemas nas comunidades. São indivíduos que estavam se articulando e que agora foram neutralizados”, concluiu.