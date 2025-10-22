Líderes apoiam intensificar pressão sobre a Rússia por paz na Ucrânia

Os líderes europeus afirmaram, nessa terça-feira (21/10), ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que a linha de frente atual deve servir como “base” para futuras negociações com a Rússia. No entanto, Vladimir Putin tem adotado uma postura de espera diante dos esforços ocidentais pela paz e, por enquanto, rejeita a ideia de realizar uma nova cúpula.

“Apoiamos firmemente a posição do presidente Trump de que os combates devem cessar imediatamente e de que a linha de contato atual deve servir de base para as negociações”, declararam nesta terça-feira, em um comunicado conjunto, líderes da França, Reino Unido e Alemanha, além da Ucrânia.

“Continuamos comprometidos com o princípio de que as fronteiras internacionais não devem ser modificadas pela força”, acrescentaram, afirmando ainda que é necessário “intensificar a pressão sobre a economia da Rússia e sua indústria de defesa, até que Putin esteja disposto a fazer a paz”. A ideia continua sendo apresentar uma Ucrânia na posição mais forte possível para influenciar o processo de paz.

Putin adia encontro com Trump

O presidente russo, no entanto, não parece disposto a isso no momento. Embora estivesse previsto um encontro o líder americano em Budapeste — o que gerava preocupações entre os europeus sobre um possível acordo prejudicial à Ucrânia e à segurança da Europa — o chefe do Kremlin adiou a decisão nesta terça-feira.

“Nem o presidente russo Vladimir Putin, nem o presidente americano Donald Trump anunciaram uma data precisa” para esse encontro, lembrou à imprensa o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov. Ele também destacou que uma cúpula desse tipo exige um longo trabalho preparatório, e que “tanto a parte americana quanto a russa declararam que isso pode levar tempo.”

Foi considerado até mesmo “prematuro” discutir um calendário para a reunião entre os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, e dos Estados Unidos, Marco Rubio — encontro que deveria abrir caminho para a futura cúpula entre Putin e Trump.

A ideia de um encontro nos próximos dias também foi descartada por Washington. Na terça-feira, um funcionário americano declarou, sob condição de anonimato, que “não está previsto que o presidente Trump se encontre com o presidente Putin num futuro próximo.”

Questão dos ativos russos continua em pauta

Enquanto isso, os signatários do comunicado europeu devem se reunir na quinta-feira (23), em Bruxelas, para uma cúpula na qual esperam chegar a um acordo sobre apoio financeiro duradouro à Ucrânia. Uma reunião da chamada “coalizão dos voluntários”, que reúne os países apoiadores de Kiev, também está prevista para sexta-feira.

Está em discussão a melhor forma de utilizar os € 140 bilhões em ativos russos congelados na Europa por meio das sanções. A proposta de mobilizá-los como garantia para liberar um empréstimo massivo à Ucrânia conta, por enquanto, com “amplo apoio”, segundo a chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas.

Ataques russos continuam

Um ataque de drones russos, nesta terça-feira, contra uma cidade na região de Tcherniguiv, no norte da Ucrânia, deixou mortos, informaram os serviços de emergência do Estado.

“Hoje, o inimigo (russo) atacou Novgorod-Siverskïi com drones. Segundo as primeiras informações, quatro pessoas foram mortas e outras dez ficaram feridas, incluindo uma criança de dez anos”, anunciaram os serviços de emergência por meio do Telegram.