Liesa vai colocar à venda ingressos para frisas no Sambódromo

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) vai recolocar à venda, na próxima terça-feira (28), a partir das 9h, as frisas que sobraram para o Rio Carnaval 2026. As compras deverão ser feitas diretamente na plataforma da Ticketmaster, com pagamento feito exclusivamente por Pix.
Com os mesmos valores da primeira etapa de vendas, entre R$ 1.800 e R$ 10.000, a nova fase será destinada apenas a pessoas físicas. Será necessário acessar a plataforma da Ticketmaster, entrar na fila de espera e, em seguida, escolher o dia e o setor desejado.
Cada pessoa poderá adquirir uma única frisa por vez, contendo seis lugares. Desta forma, quem quiser comprar frisas para mais de um dia de desfile deverá concluir o primeiro pedido, efetuar o pagamento e depois retornar ao menu específico da plataforma para realizar nova solicitação, mediante disponibilidade. No total, cada um poderá adquirir uma frisa por dia de desfile competitivo e também para o desfile do sábado das campeãs.
Nesta nova etapa, será possível – graças à verificação detalhada dos pedidos da primeira fase – identificar as tentativas de fraude e inconsistências cadastrais. As medidas adotadas visam a garantir que os espaços sejam destinados exclusivamente aos consumidores finais e sambistas, assegurando transparência, lisura e o cumprimento das normas legais.
Os desfiles do Rio Carnaval 2026, da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesa) acontecerão nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro — domingo, segunda e terça-feira de Carnaval —, além do sábado das Campeãs (21), quando as seis primeiras colocadas voltam ao Sambódromo.