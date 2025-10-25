25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Liesa vai colocar à venda ingressos para frisas no Sambódromo

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
liesa-vai-colocar-a-venda-ingressos-para-frisas-no-sambodromo


Logo Agência Brasil

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) vai recolocar à venda, na próxima terça-feira (28), a partir das 9h, as frisas que sobraram para o Rio Carnaval 2026. As compras deverão ser feitas diretamente na plataforma da Ticketmaster, com pagamento feito exclusivamente por Pix.

Com os mesmos valores da primeira etapa de vendas, entre R$ 1.800 e R$ 10.000, a nova fase será destinada apenas a pessoas físicas. Será necessário acessar a plataforma da Ticketmaster, entrar na fila de espera e, em seguida, escolher o dia e o setor desejado.

Notícias relacionadas:

Cada pessoa poderá adquirir uma única frisa por vez, contendo seis lugares. Desta forma, quem quiser comprar frisas para mais de um dia de desfile deverá concluir o primeiro pedido, efetuar o pagamento e depois retornar ao menu específico da plataforma para realizar nova solicitação, mediante disponibilidade. No total, cada um poderá adquirir uma frisa por dia de desfile competitivo e também para o desfile do sábado das campeãs.

Nesta nova etapa, será possível – graças à verificação detalhada dos pedidos da primeira fase – identificar as tentativas de fraude e inconsistências cadastrais. As medidas adotadas visam a garantir que os espaços sejam destinados exclusivamente aos consumidores finais e sambistas, assegurando transparência, lisura e o cumprimento das normas legais.

Os desfiles do Rio Carnaval 2026, da Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial (Liesa) acontecerão nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro — domingo, segunda e terça-feira de Carnaval —, além do sábado das Campeãs (21), quando as seis primeiras colocadas voltam ao Sambódromo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost