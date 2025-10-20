LIESA vai recolocar frisas do Carnaval 2026 à venda após identificar fraudes

A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) anunciou que voltará a disponibilizar frisas para o Carnaval do Rio 2026. A nova etapa de vendas acontecerá após fraudes e tentativas de compra por cambistas no primeiro dia de vendas, ocorrido neste domingo (19/10).

Segundo a Liga, a verificação detalhada dos pedidos já identificou tentativas de fraude e inconsistências cadastrais. As medidas têm como objetivo garantir que os espaços sejam destinados apenas aos consumidores finais e sambistas, assegurando transparência e o cumprimento das normas legais.

Seguindo o mesmo modelo de controle aplicado às arquibancadas, as frisas canceladas por irregularidades serão recolocadas à venda. A Liesa ainda não informou a data para a nova abertura, que será divulgada em breve pelos canais oficiais da entidade.

O Carnaval do Rio 2026 será realizado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, com os desfiles do Grupo Especial marcados para os dias 15 e 16 de fevereiro.