Ligação de Trump a Lula colocou “pá de terra” em Eduardo, diz ministro

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, avaliou à coluna que a conversa entre Lula e Donald Trump na segunda-feira (6/10) enfraquece a atuação de Eduardo Bolsonaro e do influenciador Paulo Figuereido.

À coluna, o auxiliar do presidente Lula disse que o contato entre os presidentes brasileiro e americano coloca uma “pá de terra” tanto na cabeça do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto de Figueiredo.

“Uma pá de terra na cabeça do Eduardo e do Paulo Figueiredo”, declarou o ministro à coluna.

No Palácio do Planalto, a avaliação de assessores também é de que a conversa entre Lula e Trump vai prejudicar o papel de Eduardo como “interlocutor” junto à Casa Branca.

Filho “03” de Jair Bolsonaro, Eduardo está autoexilado nos Estados Unidos desde março tentando articular sanções do governo americano contra autoridades brasileiras.