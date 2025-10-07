Ligação de Trump a Lula pode adiar votação no Senado

A ligação de Donald Trump a Lula na segunda-feira (6/10) pode impactar a votação, no Senado, dos destaques do projeto que concede benefícios fiscais a pessoas e setores afetados pelo “tarifaço” americano imposto ao Brasil.
Antes da ligação, os senadores se preparavam para votar, na quarta-feira (8/10), dois destaques com mudanças no texto base do projeto, que abre espaço fiscal para medidas emergenciais do governo Lula em resposta ao tarifaço.
Nos bastidores, integrantes do Palácio do Planalto admitem que o governo pode trabalhar para adiar a votação do projeto, após Lula pedir a Trump que revogue a sobretaxa imposta pelos EUA a importações brasileiras.
A ideia de auxiliares do petista é de que o governo aguarde o andamento das negociações entre Lula e Trump e o provável encontro presencial entre eles para dar seguimento a votação da proposta no Senado.
Aliados de Lula reconhecem que o contato entre os dois presidentes foi “inicial” e afirmam que é preciso aguardar o andamento das conversas entre as diplomacias brasileira e americana para se ter um cenário mais claro.
O projeto
Aprovado em setembro pelo Senado, o texto base do projeto tira da meta fiscal as despesas e renúncias fiscais motivadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos a importações brasileiras.
O projeto, cuja votação ainda não foi concluída, ainda autoriza o aumento de participação em fundos garantidores e oferece incentivos fiscais para exportadores afetados.