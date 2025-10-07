Ligação de Trump a Lula pode adiar votação no Senado

A ligação de Donald Trump a Lula na segunda-feira (6/10) pode impactar a votação, no Senado, dos destaques do projeto que concede benefícios fiscais a pessoas e setores afetados pelo “tarifaço” americano imposto ao Brasil.

Antes da ligação, os senadores se preparavam para votar, na quarta-feira (8/10), dois destaques com mudanças no texto base do projeto, que abre espaço fiscal para medidas emergenciais do governo Lula em resposta ao tarifaço.

Lula e Trump conversaram por telefone nesta segunda-feira (6/10)

Lula e Trump

Lula e Trump

Nos bastidores, integrantes do Palácio do Planalto admitem que o governo pode trabalhar para adiar a votação do projeto, após Lula pedir a Trump que revogue a sobretaxa imposta pelos EUA a importações brasileiras.

A ideia de auxiliares do petista é de que o governo aguarde o andamento das negociações entre Lula e Trump e o provável encontro presencial entre eles para dar seguimento a votação da proposta no Senado.

Aliados de Lula reconhecem que o contato entre os dois presidentes foi “inicial” e afirmam que é preciso aguardar o andamento das conversas entre as diplomacias brasileira e americana para se ter um cenário mais claro.

O projeto

Aprovado em setembro pelo Senado, o texto base do projeto tira da meta fiscal as despesas e renúncias fiscais motivadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos a importações brasileiras.

O projeto, cuja votação ainda não foi concluída, ainda autoriza o aumento de participação em fundos garantidores e oferece incentivos fiscais para exportadores afetados.