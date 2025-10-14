14/10/2025
Universo POP
O calendário dos bombeiros australianos está de volta; renda vai para causas beneficentes
Homem usa IA para criar filme da Disney e pedir namorada em casamento
Marido de Rogéria Rocha, pastor lidera Conferência de Adoração da Videira Church em outubro
Casal que se conheceu jogando Free Fire se encontra pela primeira vez e vídeo viraliza
Satélites de Elon Musk começam a cair na Terra e risco de atingir pessoas cresce 61%
Via Verde Shopping recebe ação especial do Dia das Crianças com o Grupo Social Pela Vida
Horóscopo do dia: veja o que os astros revelam para seu signo nesta segunda
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista

Ligadinha! Virginia acorda cedo para assistir Vini Jr. jogar pela Seleção: “Animação”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
ligadinha!-virginia-acorda-cedo-para-assistir-vini-jr.-jogar-pela-selecao:-“animacao”

Virginia Fonseca pulou da cama cedinho nesta terça-feira (14/10) e por um motivo especial. A influenciadora fez questão de assistir ao jogo da Seleção Brasileira com Vini Jr. em campo. Nas redes sociais, a artista mostrou que estava empolgada parar torcer pelo Brasil na disputa contra o Japão. Será que vem aí um gol de Vini em homenagem à loira?

“Bom dia, já estou aqui de pé, prontinha para assistir ao jogo. Bora! Eu quero todo mundo muito animado, quero animação”, disse ela ao gravar vídeos no story do Instagram.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@vinijr/@virginia
Vini Jr dispara indireta para VirginiaFoto/Instagram/@vinijr/@virginia
Reprodução: Instagram
Virginia Fonseca posta reflexão após pedido público de desculpas feito por Vini Jr.Reprodução: Instagram
Reprodução: Portal LeoDias
Virginia e Vini Jr.Reprodução: Portal LeoDias
Reprodução: Instagram
Virginia Fonseca e Vini JrReprodução: Instagram
Reprodução/Instagram @virginia
Virginia acorda cedo para assistir Vini Jr. jogarReprodução/Instagram @virginia

Leia Também

Nas redes sociais, a influenciadora ainda comemorou os dois primeiros gols do Brasil – logo no primeiro tempo da partida. O primeiro, do jogador Paulo Henrique e o segundo do atleta Gabriel Martinelli.

A torcida da empresária acontece após ela confirmar em primeira mão ao portal LeoDias que pretende dar uma segunda chance ao envolvimento amoroso com o jogador de futebol. Os dois estavam se conhecendo melhor e terminaram após Vini ser exposto em conversas com outras mulheres.

Em entrevista a este portal, Virginia reforçou que eles não tinham um relacionamento sério e deixou o futuro em aberto. “A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E se for pra ser, vai ser”, disse. “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”, completou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost