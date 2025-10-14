Ligadinha! Virginia acorda cedo para assistir Vini Jr. jogar pela Seleção: “Animação”

Virginia Fonseca pulou da cama cedinho nesta terça-feira (14/10) e por um motivo especial. A influenciadora fez questão de assistir ao jogo da Seleção Brasileira com Vini Jr. em campo. Nas redes sociais, a artista mostrou que estava empolgada parar torcer pelo Brasil na disputa contra o Japão. Será que vem aí um gol de Vini em homenagem à loira?

“Bom dia, já estou aqui de pé, prontinha para assistir ao jogo. Bora! Eu quero todo mundo muito animado, quero animação”, disse ela ao gravar vídeos no story do Instagram.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vini Jr dispara indireta para Virginia Foto/Instagram/@vinijr/@virginia Virginia Fonseca posta reflexão após pedido público de desculpas feito por Vini Jr. Reprodução: Instagram Virginia e Vini Jr. Reprodução: Portal LeoDias Virginia Fonseca e Vini Jr Reprodução: Instagram Virginia acorda cedo para assistir Vini Jr. jogar Reprodução/Instagram @virginia Voltar

Próximo

Nas redes sociais, a influenciadora ainda comemorou os dois primeiros gols do Brasil – logo no primeiro tempo da partida. O primeiro, do jogador Paulo Henrique e o segundo do atleta Gabriel Martinelli.

A torcida da empresária acontece após ela confirmar em primeira mão ao portal LeoDias que pretende dar uma segunda chance ao envolvimento amoroso com o jogador de futebol. Os dois estavam se conhecendo melhor e terminaram após Vini ser exposto em conversas com outras mulheres.

Em entrevista a este portal, Virginia reforçou que eles não tinham um relacionamento sério e deixou o futuro em aberto. “A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E se for pra ser, vai ser”, disse. “Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver”, completou.