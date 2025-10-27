Lilia Cabral viverá Rita Lee em monólogo inspirado na última autobiografia da cantora

27/10/2025
Lilia Cabral dará vida a Rita Lee (1947-2023) nos palcos. A atriz foi escalada para protagonizar a peça “Rita Lee: Balada da Louca”, adaptação teatral do livro “Rita Lee: Outra Autobiografia”, escrito pela rainha do rock durante seus últimos anos de vida. O projeto foi idealizado pelo jornalista e amigo da artista, Guilherme Samora, e tem estreia prevista para meados de 2026, em São Paulo.

“Quando recebi esse convite, cheguei a perder um pouco o rumo, nunca havia pensado nessa possibilidade. Curioso que, quando comentei com algumas pessoas, elas se surpreendiam e diziam que era uma junção de mundos maravilhosa”, declara Lilia, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Lilia Cabral se prepara para estreia no teatro com espetáculo sobre Rita Lee
A atriz Lilia Cabral
A atriz Lilia Cabral
Lilia Cabral gravou vídeo elogiando e dando dicas para Grazi Massafera, que fará vilã no horário nobre
Maristela (Lilia Cabral) em "Garota do Momento"

A montagem será um monólogo, também escrito por Samora e dirigido por Beatriz Barros, responsável pela premiada peça “O Avesso da Pele”, do coletivo Ocutá. A produção é assinada pela Brancalyone, com Vanessa Campanari e Edinho Rodrigues, e conta com as bênçãos de Roberto de Carvalho, marido e parceiro musical de Rita.

Rita Lee Jones de Carvalho morreu em 8 de maio de 2023, aos 75 anos, vítima de um câncer de pulmão. Em sua última autobiografia, a cantora relatou com franqueza o processo de descoberta e tratamento da doença, entre idas e vindas ao hospital durante a pandemia de covid-19.

