Lilia Cabral viverá Rita Lee em monólogo inspirado na última autobiografia da cantora

Lilia Cabral dará vida a Rita Lee (1947-2023) nos palcos. A atriz foi escalada para protagonizar a peça “Rita Lee: Balada da Louca”, adaptação teatral do livro “Rita Lee: Outra Autobiografia”, escrito pela rainha do rock durante seus últimos anos de vida. O projeto foi idealizado pelo jornalista e amigo da artista, Guilherme Samora, e tem estreia prevista para meados de 2026, em São Paulo.

“Quando recebi esse convite, cheguei a perder um pouco o rumo, nunca havia pensado nessa possibilidade. Curioso que, quando comentei com algumas pessoas, elas se surpreendiam e diziam que era uma junção de mundos maravilhosa”, declara Lilia, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lilia Cabral se prepara para estreia no teatro com espetáculo sobre Rita Lee Reprodução/Instagram/@lilia_cabral A atriz Lilia Cabral Reprodução/Instagram A atriz Lilia Cabral Divulgação/ TV Globo Lilia Cabral gravou vídeo elogiando e dando dicas para Grazi Massafera, que fará vilã no horário nobre Crédito: Reprodução TV Globo Maristela (Lilia Cabral) em “Garota do Momento” Reprodução/Globo Voltar

Próximo

A montagem será um monólogo, também escrito por Samora e dirigido por Beatriz Barros, responsável pela premiada peça “O Avesso da Pele”, do coletivo Ocutá. A produção é assinada pela Brancalyone, com Vanessa Campanari e Edinho Rodrigues, e conta com as bênçãos de Roberto de Carvalho, marido e parceiro musical de Rita.

Rita Lee Jones de Carvalho morreu em 8 de maio de 2023, aos 75 anos, vítima de um câncer de pulmão. Em sua última autobiografia, a cantora relatou com franqueza o processo de descoberta e tratamento da doença, entre idas e vindas ao hospital durante a pandemia de covid-19.