Lilia Cabral viverá Rita Lee em monólogo inspirado na última autobiografia da cantora

Lilia Cabral dará vida a Rita Lee (1947-2023) nos palcos. A atriz foi escalada para protagonizar a peça “Rita Lee: Balada da Louca”, adaptação teatral do livro “Rita Lee: Outra Autobiografia”, escrito pela rainha do rock durante seus últimos anos de vida. O projeto foi idealizado pelo jornalista e amigo da artista, Guilherme Samora, e tem estreia prevista para meados de 2026, em São Paulo.
“Quando recebi esse convite, cheguei a perder um pouco o rumo, nunca havia pensado nessa possibilidade. Curioso que, quando comentei com algumas pessoas, elas se surpreendiam e diziam que era uma junção de mundos maravilhosa”, declara Lilia, em comunicado divulgado nas redes sociais.
Veja as fotos
Leia Também
A montagem será um monólogo, também escrito por Samora e dirigido por Beatriz Barros, responsável pela premiada peça “O Avesso da Pele”, do coletivo Ocutá. A produção é assinada pela Brancalyone, com Vanessa Campanari e Edinho Rodrigues, e conta com as bênçãos de Roberto de Carvalho, marido e parceiro musical de Rita.
Rita Lee Jones de Carvalho morreu em 8 de maio de 2023, aos 75 anos, vítima de um câncer de pulmão. Em sua última autobiografia, a cantora relatou com franqueza o processo de descoberta e tratamento da doença, entre idas e vindas ao hospital durante a pandemia de covid-19.